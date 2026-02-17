Los médicos murcianos denuncian "caos" en el segundo día de huelga

La huelga médica en la Región de Murcia ha vivido un "desarrollo caótico" durante su segunda jornada este martes, según ha informado el sindicato médico CESM debido a la confusión originada tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que anuló este lunes la orden de servicios mínimos emitida y publicada en el Borm el pasado sábado por la Administración regional, obligando a la Comunidad a corregirlos.

Los convocantes de la protesta afirman que los nuevos servicios mínimos fueron comunicados a los hospitales una vez que los profesionales ya habían iniciado su jornada laboral, lo que ha provocado que durante las primeras horas de este martes se aplicaran las instrucciones anteriores y se generara descoordinación generalizada, sin tener claro quién podía hacer huelga y quién no.

El auto del TSJ establece que en los hospitales, tanto en planta como en consultas, la dotación de personal se equiparará a la de un domingo o festivo, garantizando la atención a pacientes ingresados, incidencias y urgencias, pero deteniendo la actividad programada no urgente, al tiempo que se exime a la Atención Primaria de la obligación de abrir todos los centros con cupos fijos de profesionales, señalando que la asistencia queda garantizada a través de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP/PAC) y los dispositivos de guardia habituales en festivos.

Por ello, desde CESM critican que "la falta de planificación, unida a la ausencia de directrices claras y al retraso en la implementación de la resolución judicial, ha dificultado a los equipos sanitarios conocer la situación real de la huelga". Debido a esta situación, desde el sindicato indican que no se pueden facilitar datos fiables sobre el seguimiento de la protesta y exigen a la Consejería de Salud que garantice la seguridad jurídica, coordinación y claridad en la comunicación de medidas que afectan directamente a los profesionales y al funcionamiento del sistema sanitario.

Salud dice que el SMS dio instrucciones el mismo lunes de los nuevos servicios mínimos

Ante las acusaciones de los médicos de haber retrasado la comunicación a los hospitales y centros de salud sobre el cambio de los servicios mínimos, Salud afirma que "el SMS dio instrucciones el mismo lunes a las áreas de salud para la adecuación este martes de los servicios mínimos al requerimiento del TSJ".

Cancelación de citas

Salud explica que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia sobre los servicios mínimos fijados ante la huelga de médicos convocada hasta el próximo viernes, "obliga al SMS a planificar que la prestación sanitaria en la Región de Murcia se ajuste, en términos generales, al modelo operativo de festivo, limitándose a lo urgente, no demorable y estrictamente inaplazable, lo que va a suponer la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones ya programadas".

Este martes, segundo día de huelga médica, ha supuesto en la Región de Murcia la cancelación de 2.738 consultas externas (19,3 %), ⁠64 cirugías (20,5 %) y ⁠582 pruebas diagnósticas, que vienen a sumarse a las más de 2.000 consultas, 93 cirugías y casi 500 pruebas suspendidas en la primera jornada de paro, el pasado lunes.