¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?

Desde hace unas semanas conductores, viajeros, vecinos y usuarios que llegan a Murcia a diario vienen alertando que uno de los carriles de la salida 3 para entrar a Ronda Norte en dirección Murcia-Cartagena (uno de los principales accesos y por el que miles de vehículos circulan a diario) permanece cortado al tránsito de vehículos.

De los dos carriles que hay para entrar a la ciudad en esta salida número 3 desde la autovía MU-33 (antigua A-30), el de la derecha permanece durante los últimos días con diversas barreras y cerramientos de plástico a lo largo de decenas de metros que imposibilitan el paso de coches, motos, camiones o furgonetas por esta vía.

Ante esto, los interesados en llegar a la capital por esta salida deben hacerlo incorporándose directamente sobre el carril izquierdo. Recorridos unos metros, antes de entrar en el puente, las vallas se acaban y se permite pasarse al carril diestro para circular por la Plaza de La Opinión o para ir en dirección a San Antón.

Durante algunos momentos del día se pueden ver a distintos operarios trabajando así como palas excavadoras, furgonetas y otros coches pertenecientes a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en la margen derecha de la zona donde se están acometiendo las obras, pero... ¿por qué está desde hace al menos unas semanas parte de este acceso cortado al tráfico?

Más tranquilidad para los vecinos

La situación se debe a los trabajos que está llevando a cabo el Ministerio para reducir el ruido que provocan los vehículos que transitan en este tramo de la autovía con la instalación de pantallas acústicas que ayuden también a mejorar la calidad de vida de vecinos de pedanías cercanas como los de La Albatalía o La Arboleja, entre otros.

Las obras, que forman parte del Plan de Acción contra el Ruido, afectan a uno de los principales accesos a la capital

Al tratarse de una autovía de ámbito estatal, es el departamento que dirige el ministro Óscar Puente el que lleva a cabo estos trabajos y que ya son visibles a lo largo de distintos tramos de la MU-33 (una vez pasada la peor parte del Nudo de Espinardo donde más tráfico se acumula con largas retenciones).

Noticias relacionadas

El proceso, que formaba parte de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido, ya está en trámite desde hace prácticamente dos años. A mediados del mes de abril de 2024 comenzó la fase de licitación para instalar a lo largo de unos 5 kilómetros estas pantallas acústicas en el tramo de 10 kilómetros de la antigua A-30 a su paso por la ciudad de Murcia ubicados entre los kilómetros 135, 450 y 145, 050 (entre El Puntal y Aljucer) y que tendrán diferentes alturas (desde 4 hasta 6 metros) en función del tipo de terreno y de su exposición al viento. Un año después, el propio Ministerio adjudicaba las obras por 14,6 millones de euros.