Un 'laboratorio' online de datos y estadísticas para conocer de forma "sencilla y rápida" la economía murciana

Que cualquier persona, ya sea experta en el campo de la economía o un estudiante o vecino cualquiera de la Región de Murcia pueda consultar, acceder y comprender distinta información sobre la economía murciana. Es el objetivo que se marca el nuevo DataLab Económico que ha puesto en marcha la Comunidad y que fue presentado este martes, un 'laboratorio' con infinidad de datos y estadísticas para conocer de forma "sencilla y rápida" numerosos apartados que atañen a la economía de la Región "presentados de una manera clara, con apoyo visual, muy rigurosa e intuitiva y totalmente accesible".

Así lo defendió el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que presentó esta nueva herramienta “que nace con la idea de convertirse en una ventana desde la que cualquier usuario.

El portal recoge en este sentido un apartado denominado ‘Áreas de Interés’ en el que se recoge una panorámica de las principales magnitudes de evolución de la economía regional, como la actividad productiva; el mercado laboral; el comercio exterior; los precios y salarios; la demanda interna; los principales indicadores financieros o un apartado sobre economía internacional.

Otro apartado, denominado ‘Indicadores clave’, refleja una serie de magnitudes seleccionadas por su relevancia que permiten conocer de una manera rápida y sencilla tanto la variación anual de estos indicadores como su evolución anual, todo ello acompañado de información visual y gráfica para facilitar su comprensión.

Además de esta información estadística, la página ofrece una breve publicación semanal en la que se analizarán los principales indicadores económicos que hayan aparecido en esa semana.

Búsqueda para los más avanzados

También se incluye un apartado para que aquellos usuarios más avanzados y que quieran profundizar en las variables económicas puedan acceder a tablas de datos más completas.

El titular de Hacienda subrayó que la filosofía de esta iniciativa "es la de acercar los datos y el análisis de datos a todo tipo de usuarios, no solo a técnicos, expertos o economistas, ya que todos tomamos cada día decisiones que vienen condicionadas por estas grandes magnitudes económicas y que afectan directamente a nuestra economía doméstica, y esas decisiones tenemos que tomarlas de una manera razonada y basándonos en el conocimiento”.

En este sentido, Marín destacó que el portal "contiene únicamente datos oficiales y procedentes de fuentes oficiales solventes y reconocidas y se basa en los principios de objetividad, rigor y fiabilidad del dato. Este DataLab Económico es, además, una muestra más del proceso de transformación digital de la sociedad puesto al servicio de los ciudadanos de la Región".

El portal DataLab Económico, que se alimenta de más de 20 fuentes oficiales de información, realiza un rastreo robotizado automático y diario de los portales de estas fuentes oficiales e identifica las actualizaciones de datos para incorporarlo de manera automática, por lo que la información contenida está permanente actualizada.