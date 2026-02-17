Grupo G’s España y SAT Las Primicias han formalizado la compra de Kernel Export S.L., empresa de amplia trayectoria en el sector hortofrutícola nacional con sede en Los Alcázares. Esta integración representa “un paso determinante en nuestras estrategias de crecimiento, consolidando nuestra posición en el sector agroalimentario tanto en el mercado nacional como internacional”, según ha señalado Pedro Alfonso Garre, Director General Corporativo de Grupo G’s España.

Grupo G’s España y SAT Las Primicias adquieren Kernel Export S.L. / La Opinión

Kernel Export S.L se integra en SAT Las Primicias, aportando su amplio catálogo de productos en el que destacan lechugas, melones, brásicas, calabazas y productos de valor añadido, entre otros. Además, sus marcas Kernel, Kernel Bio, Rica Rica y Calabaza de Halloween Kernel complementarán la oferta existente con marcas como G’s, Naturally Organic, Pascual Selección Natural, Pascual Prestige y Agrícola 92. Según Rafael Soto, Director Comercial, “esta unión nos permitirá optimizar la planificación de nuestros cultivos, mejorar su comercialización y contribuir a una mejor eficiencia del sector agroalimentario murciano”.

La adquisición incorpora más de 500 hectáreas de producción en el sureste de España, incrementando la superficie destinada a cultivos ecológicos y convencionales en línea con su plan estratégico. “Estamos convencidos que esta operación nos hará ser más fuertes y resilientes”, ha destacado Pedro Alfonso Garre.

Noticias relacionadas

El equipo de Kernel Export, compuesto por cerca de 300 profesionales, permitirá fortalecer su estructura y la capacidad operativa de la compañía. “Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de todos los empleados, creando de alianzas sólidas para ofrecer productos de calidad, saludables y sostenibles a millones de familias”, ha concluido Pedro Alfonso Garre