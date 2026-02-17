Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ronda Norte MurciaMulta regantes MurciaIncendio Cabo TiñosoSoles Repsol Murcia
instagramlinkedin

Grupo G’s España y SAT Las Primicias adquieren Kernel Export S.L.

La operación supone un progreso en sus estrategias de crecimiento y sostenibilidad empresarial

Finca de lechiga de Kernel Export

Finca de lechiga de Kernel Export / La Opinión

La Opinión

La Opinión

Grupo G’s España y SAT Las Primicias han formalizado la compra de Kernel Export S.L., empresa de amplia trayectoria en el sector hortofrutícola nacional con sede en Los Alcázares. Esta integración representa “un paso determinante en nuestras estrategias de crecimiento, consolidando nuestra posición en el sector agroalimentario tanto en el mercado nacional como internacional”, según ha señalado Pedro Alfonso Garre, Director General Corporativo de Grupo G’s España.

Grupo G’s España y SAT Las Primicias adquieren Kernel Export S.L.

Grupo G’s España y SAT Las Primicias adquieren Kernel Export S.L. / La Opinión

Kernel Export S.L se integra en SAT Las Primicias, aportando su amplio catálogo de productos en el que destacan lechugas, melones, brásicas, calabazas y productos de valor añadido, entre otros. Además, sus marcas Kernel, Kernel Bio, Rica Rica y Calabaza de Halloween Kernel complementarán la oferta existente con marcas como G’s, Naturally Organic, Pascual Selección Natural, Pascual Prestige y Agrícola 92. Según Rafael Soto, Director Comercial, “esta unión nos permitirá optimizar la planificación de nuestros cultivos, mejorar su comercialización y contribuir a una mejor eficiencia del sector agroalimentario murciano”.

La adquisición incorpora más de 500 hectáreas de producción en el sureste de España, incrementando la superficie destinada a cultivos ecológicos y convencionales en línea con su plan estratégico. “Estamos convencidos que esta operación nos hará ser más fuertes y resilientes”, ha destacado Pedro Alfonso Garre.

Noticias relacionadas

El equipo de Kernel Export, compuesto por cerca de 300 profesionales, permitirá fortalecer su estructura y la capacidad operativa de la compañía. “Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de todos los empleados, creando de alianzas sólidas para ofrecer productos de calidad, saludables y sostenibles a millones de familias”, ha concluido Pedro Alfonso Garre

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
  5. El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
  6. Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
  7. Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
  8. Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia

El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"

El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"

Repunte de las listas de espera en la Región para cirugías, pruebas y consultas de especialistas

Repunte de las listas de espera en la Región para cirugías, pruebas y consultas de especialistas

Metales pesados bajo sospecha en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena

Metales pesados bajo sospecha en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena

Muchos lo hacen en Murcia sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Muchos lo hacen en Murcia sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Alerta amarilla por fuerte viento este miércoles en el Noroeste

Alerta amarilla por fuerte viento este miércoles en el Noroeste

El Consejo de Ministros autoriza la contratación del montaje de la vía de Alta Velocidad entre Lorca y Vera

El Consejo de Ministros autoriza la contratación del montaje de la vía de Alta Velocidad entre Lorca y Vera

Un 'laboratorio' online de datos y estadísticas para conocer de forma "sencilla y rápida" la economía murciana

Un 'laboratorio' online de datos y estadísticas para conocer de forma "sencilla y rápida" la economía murciana
Tracking Pixel Contents