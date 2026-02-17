Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura ha informado este martes de que los embalses de la demarcación hidrográfica acumulan actualmente 519 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 45,5 por ciento de su capacidad total, según los datos actualizados a 15 de febrero.

Por sistemas, el denominado sistema cuenca concentra 286 hectómetros cúbicos, constituyendo el mayor volumen de recursos almacenados en la demarcación.

Por su parte, el sistema trasvase cuenta con 185 hectómetros cúbicos, mientras que el resto de embalses suman 48 hectómetros cúbicos.

La demarcación del Segura presentaba niveles más bajos hace una semana. A fecha del 10 de febrero de 2026, la cuenca del Segura aparecía como la más baja entre las grandes cuencas españolas, con alrededor del 39,4 % de su capacidad total, según el análisis de la reserva hídrica.

Según especifican desde la CHS, el embalse del Talave tiene almacenados 26 hectómetros cúbicos y una capacidad de 35. El embalse de la Fuensanta tiene en la actualidad 164 hectómetros cúbicos, cuando su capacidad es de 210, mientras que el de Camarillas se encuentra con un volumen de 29 hm3 (su capacidad es de 36). Por últmo, el del Cenajo tiene 154 hectómetros cúbicos (su capacidad es de 437).

Por otro lado, el embalse de Alfonso XIII almacena 6 hm3; el de Argos, la misma cantidad; el embalse de Puentes tiene 14 hm3, y el de La Cierva, 5. También 6 hectómetros cúbicos tienen los embalses de Anchuricas y Crevillente, mientras que el de La Pedrera tan solo tiene 75 hm3, cuando su capacidad es de 246.