Declaran "esenciales" a los auxiliares técnicos educativos y exigen sustituciones inmediatas en los centros

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Socialista para reconocer a los auxiliares técnicos educativos (ATE) como "personal esencial" en el sistema educativo y exigir su sustitución "con carácter inmediato" para garantizar el derecho del alumnado con necesidades educativas especiales a estar escolarizado. La iniciativa ha salido adelante con la abstención del PP.

La diputada socialista María Dolores Martínez ha defendido que el concepto de esencialidad debe traducirse en cobertura real desde el arranque del curso. "No queremos que sea básico, queremos que sea esencial y eso significa estar contratado desde el 1 de septiembre para coordinarse con tutores, para coordinarse con orientadores, porque es el pilar fundamental de estructura del alumnado", ha afirmado.

Según ha explicado, la moción reclama que los ATE sean contratados desde el 1 de septiembre "en las mismas condiciones que el profesorado" y que cubran "la totalidad del horario" del alumnado al que atienden, incluyendo actividades complementarias como comedor o servicio de madrugadoras "posibilitando la conciliación familiar". Además, establece que la dotación efectiva del recurso se determine y mantenga conforme a la prescripción de los Equipos de Orientación Educativa, con "criterios públicos y verificables" y sin minoraciones por razones ajenas al criterio técnico.

Martínez ha advertido de que "pedir más recursos no puede convertirse en la excusa para incumplir" y ha sostenido que "la obligación de cubrir en plazo existe hoy", por lo que ha reclamado sustituciones inmediatas ante bajas o ausencias para evitar que el alumnado haya quedado sin apoyo.

En el debate, Vox ha apoyado reforzar la estabilidad y la planificación del recurso. La diputada María José Ruiz ha señalado que, si se reconoce a los ATE como personal esencial, "esa esencialidad debe traducirse en dotación efectiva allí donde exista necesidad y no puede quedarse en una etiqueta administrativa". Ruiz ha defendido medidas para mejorar la planificación, la estructura del servicio y la libertad de elección de centro de las familias.

Por parte del PP, el diputado Carlos Albaladejo ha afirmado que la Consejería ha dispuesto de 334 ATE de plantilla a jornada completa y que existe una oferta pendiente de más de 100 plazas. También ha indicado que este curso 2025-2026 se ha adelantado la incorporación del personal de programas antes del inicio lectivo. Albaladejo ha defendido introducir una referencia a la financiación estatal suficiente, al considerar que ha sido un elemento necesario para sostener mejoras en el sistema.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos ha rechazado que la infrafinanciación se use como argumento general y ha sostenido que "no se puede dejar a un alumno que necesita el servicio de ATE sin ATE ni una sola hora", además ha reclamado sustituciones permanentes y disponibilidad desde el inicio del curso, el 1 de septiembre.

BIC para la caza con reclamo

En la misma sesión, la Comisión ha aprobado la moción de Vox para iniciar actuaciones con el fin de lograr la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la modalidad cinegética tradicional conocida como "caza con reclamo". La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE y Grupo Mixto.

El diputado de Vox Pascual Salvador ha defendido que la moción busca "iniciar el expediente" y ha subrayado la dimensión cultural, simbólica y emocional que ha atribuido a esta modalidad en el mundo rural. En cambio, la diputada socialista María Dolores Martínez ha argumentado que la declaración requiere "fundamento técnico, legitimidad social y cumplimiento con la normativa" y ha sostenido que "el patrimonio inmaterial no se proclama con mayoría parlamentaria", sino con estudios e informes y procedimientos garantistas.

Álvarez-Castellanos ha cuestionado el respaldo social amplio y ha advertido de posibles efectos sobre futuras regulaciones. Por el PP, Luz Marina Lorenzo ha explicado que la cuestión ha debido resolverse conforme a los informes técnicos y al procedimiento administrativo.

Reducción de jornada para mayores de 65 años

Además, la Comisión ha aprobado la moción del Grupo Mixto para abrir una negociación sobre la reducción de jornada lectiva sin reducción salarial del profesorado mayor de 55 años.

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos Álvarez-Castellanos, ha defendido que se haya abierto la negociación en este sentido. El PP, por boca de Carlos Albaladejo, ha sostenido que la reducción de jornada ha estado regulada pero con reducción proporcional de retribuciones, y ha advertido del impacto presupuestario de eliminar esa merma salarial.

Noticias relacionadas

El diputado socialista Juan Andrés Torres ha mostrado el apoyo de su grupo y ha defendido que la medida ha mejorado la calidad de la enseñanza, mientras que Vox, con Antonio Martínez, ha criticado el enfoque de la iniciativa y lo ha enmarcado en un debate más amplio sobre el sistema educativo.