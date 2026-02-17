Consultas a medio gas en la Región por la huelga de médicos

Las consultas médicas funcionaron este lunes a medio gas en la Región de Murcia, con muchas de las puertas de centros de salud y especialistas cerradas por la huelga de facultativos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco que se negocia en el Ministerio de Sanidad y que en la comunidad el Sindicato Médico CESM ha trasladado al ámbito autonómico por los incumplimientos de los acuerdos de 2023 por parte de la Consejería de Salud.

María salía a media mañana del Hospital Morales Meseguer de Murcia satisfecha porque había podido ser vista por su endocrino, con quien tenía cita desde hace semanas para revisión. "Todo ha funcionado con normalidad, me han visto a la hora que tenía prevista", explicaba a La Opinión.

Con esperanzas de no haber echado el viaje en balde entraba también al hospital de referencia del Área VI de salud Valentín, quien este lunes acudía a coger cita para ver los resultados de una prueba. "No sabía que había huelga, espero no tener problemas", decía.

En el centro de salud de San Andrés las salas de espera no presentaban el aspecto de cualquier otro lunes y la puerta de algunas consultas médicas se podían leer carteles en los que decía 'Los pacientes citados, pasen por el mostrador de la planta baja' con el fin de que fueran derivados a otro profesional si se trataba de una cuestión urgente. En ese mostrador aguardaban varios usuarios, algunos de ellos molestos por los problemas ocasionados por la huelga.

No corrió esta suerte Juan, que sí fue atendido por su facultativo. "Mi médico sí me ha visto, no ha hecho huelga", señalaba casi aliviado al ser preguntado. Al igual le ocurrió a Ana Margarita, quien también pudo consultar a su doctora, "aunque venía preocupada porque he visto la protesta que había cerca de la Plaza Circular".

El seguimiento del paro va del 15,06% de la Consejería al 68% de los convocantes

La huelga médica se prolongará durante toda la semana y da continuidad a las tres convocatorias que se celebraron en 2025 (junio, octubre y diciembre) contra el Estatuto Marco.

Los datos sobre el seguimiento varían en función de a quién se le pregunte. Mientras que la Consejería de Salud cifra en un 15,06% el seguimiento en la primera jornada de paro, los convocantes, CESM, lo elevan hasta el 51% en Atención Primaria y el 68% en hospitales.

Sobre las protestas, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, insiste en señalar la "incompetencia" de la ministra en las negociaciones como el causante de la huelga, ya que "no se puede sacar adelante un Estatuto Marco en el que no se tiene en cuenta el diálogo fluido con los médicos". Además, Pedreño exige que el estatuto marco vaya acompañado de una memoria económica, ya que conllevará un aumento del gasto.

En lo que a él le compete, Pedreño afirma que cumplirán los acuerdos adoptados en su día.