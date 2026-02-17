El cardiólogo José Abellán recomienda estos suplementos para cuidar el corazón

Las farmacias murcianas han dado este lunes un paso más para cuidar del corazón de sus clientes y lo han hecho de la mano del cardiólogo murciano José Abellán, especialista del Hospital Santa Lucía de Cartagena que ha participado en una jornada formativa en Murcia dirigida a boticarios en la que estos han podido conocer las claves para mejorar la salud cardiovascular.

Durante el encuentro, organizado por el laboratorio de complementos alimenticios IVB Wellness Lab, se buscaba la actualización científica del farmacéutico a través de encuentros presenciales con especialistas de referencia. Por ello, en este encuentro el doctor Abellán centró su ponencia en la enfermedad cardiovascular, abordando la evidencia científica más reciente sobre activos que pueden contribuir a su mejora.

El cardiólogo explica a La Opinión que el infarto de corazón es el problema más frecuente que suelen ver los especialistas debido a la obstrucción de las arterias del corazón, seguido de las arritmias y la insuficiencia cardíaca. "Esto lleva a que una de cada tres muertes se deban a una causa cardiovascular", afirma.

Preguntado por el perfil de los pacientes, reconoce que se ha producido un cambio en los últimos años sobre la edad a la que suelen debutar estas enfermedades y mientras que antes era habitual que aparecieran sobre los 50 años en hombres y los 55 en mujeres, "ahora llegamos a verlas en personas que no llegan a los 40 años". Entre los factores de esta nueva realidad menciona la mala alimentación, la falta de ejercicio físico, la desincronización con los ciclos de luz y el abuso de las pantallas.

Suplementos que pueden ayudar

El cardiólogo del Hospital Santa Lucía detalla que hay suplementos que pueden llegar a cuidar la salud de nuestro corazón, entre los que menciona el Omega 3, la fibra o la creatina, entre otros. Además, destaca la importancia del farmacéutico a la hora de recomendar aquellos que están más indicados para cada caso, siempre tras una formación específica sobre sus usos como la que se ha desarrollado en Murcia este lunes.

Por ello, el doctor Abellán centró su ponencia en la enfermedad cardiovascular, abordando la evidencia científica más reciente sobre activos que pueden contribuir a su mejora. La sesión incluyó también casos clínicos que suelen verse habitualmente en consulta, con recomendaciones orientadas a la práctica diaria del farmacéutico comunitario.

La formación está especialmente vinculada a soluciones desarrolladas por IVB Wellness Lab para el abordaje integral del riesgo cardiovascular y esta sesión estuvo guiada por Macarena Carranza, directora de Formación, Calidad y Relaciones Institucionales de la compañía, farmacéutica y nutricionista experta en suplementación, quien acompañó al doctor José Abellán.

Carranza señala que estas jornadas se vienen desarrollando desde el año 2024, siendo esta la tercera que se celebra en la Región de Murcia. "En esta ocasión nos hemos centrado en la salud cardiovascular y los complementos que existen para mejorarla, presentando también los últimos lanzamientos del laboratorio".

Esta línea de eventos se desarrolla con carácter bimestral y recorre ubicaciones clave del panorama nacional, "lo que ha permitido que se consolide como un espacio de referencia para la actualización profesional del sector". Además, Macarena Carranza insiste en que la celebración de esta jornada en la capital murciana "refuerza el posicionamiento de la Región como enclave activo en formación sanitaria especializada, ya que la enfermedad cardiovascular continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad, lo que convierte este tipo de encuentros en una herramienta clave para fortalecer la prevención desde la farmacia comunitaria".