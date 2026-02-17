La Asamblea Regional aprueba una moción para crear una Red Regional que luche contra la soledad no deseada

Acabar con la soledad no deseada en la Región de Murcia: ese es el objetivo de la nueva Red Regional de Espacios Públicos de Cultura y Convivencia, aprobada por la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional este martes en una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La iniciativa se ha aprobado por una amplia mayoría y el único voto en contra de Vox.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Magdalena Sánchez Blesa ha señalado que la soledad no deseada no se trata de un problema de "bienestar emocional, sino que está asociada a un mayor riesgo de depresión y ansiedad; un incremento de enfermedades cardiovasculares; un deterioro cognitivo acelerado en personas mayores; e, incluso un aumento de la mortalidad prematura y una sobrecarga de los sistemas sanitarios y sociales. Por tanto, no estamos hablando solo de bienestar emocional. Estamos hablando de salud pública", según han informado desde el partido.

Sánchez Blesa ha afirmado que se necesita un diagnóstico regional riguroso; protocolos de detección temprana en atención primaria y servicios sociales; programas de acompañamiento profesionalizados y evaluables; coordinación sociosanitaria real; implicación del tercer sector; además de estrategias específicas para jóvenes, personas con discapacidad y entornos rurales.

Así, ha apuntado a sus causas, entre las que ha destacado el envejecimiento poblacional; los cambios en los modelos familiares; la precariedad laboral; la movilidad forzada; la digitalización, que conecta virtualmente, pero desconecta físicamente o la individualización creciente de la vida social. "Si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo", ha añadido.

Al hilo, la diputada socialista ha afirmado que "esta moción no es simbólica, ni es declarativa, ni mucho menos es retórica. Es un grito de auxilio y una llamada a asumir que la cohesión social no es automática, que se construye.

"La dignidad humana es anterior a cualquier marco ideológico. No estamos aquí para definir identidades. Estamos aquí para proteger derechos sociales", ha aseverado.