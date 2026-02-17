Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ronda Norte MurciaMulta regantes MurciaIncendio Cabo TiñosoAVE en LorcaLista de espera Sanidad
instagramlinkedin

Política

La Asamblea Regional aprueba una moción para crear una Red Regional que luche contra la soledad no deseada

La iniciativa se ha aprobado por una amplia mayoría y el único voto en contra de Vox

Vivir solo está fuertemente correlacionado con una mayor prevalencia de la soledad.

Vivir solo está fuertemente correlacionado con una mayor prevalencia de la soledad. / Shutterstock

Javier Ayala

E.P.

Acabar con la soledad no deseada en la Región de Murcia: ese es el objetivo de la nueva Red Regional de Espacios Públicos de Cultura y Convivencia, aprobada por la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional este martes en una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La iniciativa se ha aprobado por una amplia mayoría y el único voto en contra de Vox.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Magdalena Sánchez Blesa ha señalado que la soledad no deseada no se trata de un problema de "bienestar emocional, sino que está asociada a un mayor riesgo de depresión y ansiedad; un incremento de enfermedades cardiovasculares; un deterioro cognitivo acelerado en personas mayores; e, incluso un aumento de la mortalidad prematura y una sobrecarga de los sistemas sanitarios y sociales. Por tanto, no estamos hablando solo de bienestar emocional. Estamos hablando de salud pública", según han informado desde el partido.

Sánchez Blesa ha afirmado que se necesita un diagnóstico regional riguroso; protocolos de detección temprana en atención primaria y servicios sociales; programas de acompañamiento profesionalizados y evaluables; coordinación sociosanitaria real; implicación del tercer sector; además de estrategias específicas para jóvenes, personas con discapacidad y entornos rurales.

Así, ha apuntado a sus causas, entre las que ha destacado el envejecimiento poblacional; los cambios en los modelos familiares; la precariedad laboral; la movilidad forzada; la digitalización, que conecta virtualmente, pero desconecta físicamente o la individualización creciente de la vida social. "Si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo", ha añadido.

Al hilo, la diputada socialista ha afirmado que "esta moción no es simbólica, ni es declarativa, ni mucho menos es retórica. Es un grito de auxilio y una llamada a asumir que la cohesión social no es automática, que se construye.

Noticias relacionadas y más

"La dignidad humana es anterior a cualquier marco ideológico. No estamos aquí para definir identidades. Estamos aquí para proteger derechos sociales", ha aseverado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
  5. El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
  6. Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
  7. Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
  8. Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia

La Asamblea Regional aprueba una moción para crear una Red Regional que luche contra la soledad no deseada

La Asamblea Regional aprueba una moción para crear una Red Regional que luche contra la soledad no deseada

Declaran "esenciales" a los auxiliares técnicos educativos y exigen sustituciones inmediatas en los centros

Declaran "esenciales" a los auxiliares técnicos educativos y exigen sustituciones inmediatas en los centros

Repunte de las listas de espera en la Región para cirugías, pruebas y consultas de especialistas

Repunte de las listas de espera en la Región para cirugías, pruebas y consultas de especialistas

1.200 plazas para formar a los futuros cocineros de la Región de Murcia

1.200 plazas para formar a los futuros cocineros de la Región de Murcia

La Región de Murcia impulsa la economía azul con la creación del Consejo Rector

La Región de Murcia impulsa la economía azul con la creación del Consejo Rector

La Comunidad libera en Lorca los dos primeros ejemplares juveniles de lince ibérico de 2026

La Comunidad libera en Lorca los dos primeros ejemplares juveniles de lince ibérico de 2026

La subida del SMI fractura a los autónomos: UPTA sale en defensa "contra el discurso catastrofista" de los empresarios

La subida del SMI fractura a los autónomos: UPTA sale en defensa "contra el discurso catastrofista" de los empresarios

Metales pesados bajo sospecha en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena

Metales pesados bajo sospecha en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena
Tracking Pixel Contents