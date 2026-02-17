El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, anunció este martes que el último tramo del Arco Noroeste se va a inaugurar "durante la segunda quincena del mes de marzo". El también secretario general de los socialistas murcianos aprovechó su intervención en un desayuno informativo organizado por el Círculo de Economía en el Real Casino de Murcia para recordar que esta obra está orientada "a resolver las necesidades históricas y a preparar a la Región de Murcia para los desafíos del futuro", señaló.

La autovía enlazará la A-30 con la A-7, a través de un recorrido de 21,7 kilómetros en total. En julio de 2025 se pusieron en servicio los tramos A y B, que suman 14,1 km desde el enlace con el kilómetro 119 de la A-30, en Archena, hasta el enlace con la carretera autonómica RM-B37, en las Torres de Cotillas.

El Ministerio resaltó entonces que la puesta en marcha de este proyecto constituye el "primer hito" del futuro itinerario que permitirá canalizar el tráfico de largo recorrido con origen o destino en Andalucía, Cartagena, Valencia y Albacete, enlazando la A-30 con la A-7, en Alcantarilla, y atravesando los municipios de Molina de Segura, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia.

La apertura de este último tramo permitirá seguir liberando y desahogando las circunvalaciones más cercanas a la ciudad de Murcia, que son las de mayor densidad de tráfico de la Región, con unos 123.000 vehículos al día.

Asimismo, la infraestructura, que supone una inversión estratégica de 169 millones de euros, "también servirá para que las poblaciones del entorno impulsen su desarrollo económico, frenen su declive demográfico y atraigan empresas, inversiones y puestos de trabajo", aseguró el ministro de Transportes, Óscar Puente, el verano pasado.

Francisco Lucas, durante un momento de su intervención en el Círculo de Economía. / D. G.

Por otra parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas sacó pecho de la gran cantidad de inversiones que el Ejecutivo de España está haciendo en la Región de Murcia, recordando que ya se han puesto en servicio el último tramo de la Autovía A-33 entre Yecla y Caudete, se ha autorizado la licitación del primer tramo del Arco Norte y se ha adjudicado la redacción del proyecto del último tramo de la Autovía de Reguerón.

Para Lucas, estas inversiones reflejan una "apuesta clara por la transición energética, la reindustrialización, el refuerzo del Estado del bienestar y las infraestructuras estratégicas" de la Región de Murcia, y manifestó que siempre ha defendido y defenderá "los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, incluyendo el agua que necesita la Región, un sistema justo de financiación autonómica, el desarrollo de grandes infraestructuras, el derecho a unos servicios públicos de calidad o el acceso a una vivienda digna".