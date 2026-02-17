Tiempo
Alerta amarilla por fuerte viento este miércoles en el Noroeste
El aviso estará activo desde las nueve de la noche
E.P.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este miércoles boletín de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento, con rachas máximas de 70 km/h en el Noroeste.
El aviso estará activo desde las 21.00 horas de este miércoles hasta las 6.00 horas de este jueves. Los vientos serán de componente oeste.
En cuanto a las temperaturas, este miércoles en general las mínimas en descenso, localmente sin cambios, mientras que las máximas con cambios ligeros.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia