Alerta amarilla por fuerte viento este miércoles en el Noroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este miércoles boletín de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento, con rachas máximas de 70 km/h en el Noroeste.

El aviso estará activo desde las 21.00 horas de este miércoles hasta las 6.00 horas de este jueves. Los vientos serán de componente oeste.

En cuanto a las temperaturas, este miércoles en general las mínimas en descenso, localmente sin cambios, mientras que las máximas con cambios ligeros.