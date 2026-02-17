750 toneladas de oxígeno para mejorar la calidad del agua en la Región

El Gobierno ha adjudicado por 162.841 euros el suministro de hasta 750 toneladas de oxígeno para garantizar el proceso de potabilización en la Región de Murcia, en una actuación clave para asegurar la calidad del agua que llega a miles de hogares. La inversión, que alcanza casi los 200.000 euros con IVA incluido, permitirá abastecer entre 2026 y 2028 a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Campotéjar, en Molina de Segura, gestionada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Fuentes de la Mancomunidad explican que una de las fases fundamentales del tratamiento del agua es la oxidación de la materia orgánica presente en el agua bruta. Para ello pueden emplearse distintos productos, como cloro, dióxido de cloro, permanganato potásico u ozono. Sin embargo, subrayan que "desde el punto de vista químico, el ozono es uno de los oxidantes más potentes usados en el tratamiento de agua potable", al disponer de un potencial superior al del cloro, lo que explica su elevada eficacia. Esta característica resulta especialmente relevante para la eliminación de compuestos nocivos, entre ellos pesticidas.

Agua del Trasvase Tajo-Segura

La ETAP de Campotéjar, que abastece a la ciudad de Murcia y su área metropolitana con agua procedente del Canal de la Margen Izquierda del Postrasvase Tajo-Segura, utiliza el ozono como oxidante principal. El resultado, destacan las mismas fuentes, es una mejora de la calidad organoléptica del agua y una reducción de microcontaminantes. Dado que el ozono es un gas muy reactivo y de corta vida media, debe generarse 'in situ' a partir de oxígeno de alta pureza mediante descarga eléctrica. Ese oxígeno es precisamente el que ahora se garantiza con la nueva adjudicación.

La Mancomunidad prevé además extender este sistema a otras plantas. Está prevista la licitación de las obras para implantar la ozonización en la ETAP de Lorca y la redacción de un proyecto similar para la ETAP de Sierra de la Espada, también en Molina de Segura.