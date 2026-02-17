Más de 1.300 alumnos aprenden a no bloquear su salud mental

La Federación Salud Mental Región de Murcia sigue apostando por la sensibilización como un eje fundamental para mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental. Por ese motivo, durante 2025 se realizaron 65 charlas en centros de educación secundaria de la Región a través de la campaña ‘#Descubre, No bloquees tu salud mental’.

Un total de 1.339 alumnos y 75 docentes participaron en estas charlas que tienen el objetivo de ofrecer información actualizada, no sesgada y con perspectiva de género sobre la importancia del cuidado de la salud mental, la prevención de adicciones y la relación entre ambos.

La charla, que está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, resultó muy interesante o interesante a 1.299 personas, lo que supone el 92% de los participantes, y poco o nada interesante a 115 de los asistentes, según las valoraciones que rellenan tras el encuentro.

En esos documentos de valoración también se incluyen unos espacios para que los alumnos añadan comentarios como este: «Es importante porque ayuda a muchos alumnos a comprender las cosas que nos afectan y a los profesores a estar atentos a estos temas».

Explican que estas charlas les sirven para saber cómo están, para visibilizar la importancia de la salud mental y para conocer los factores de riesgo de los problemas de salud mental e intentar prevenirlos.

Los docentes valoran muy positivamente este programa porque con él se conciencia a los alumnos y porque ahora ya conocen a dónde acudir: «El alumnado en estas edades se encuentra en proceso de estructuración de su mente y es importante y necesario que conozcan posibles problemas y soluciones para la buena salud mental».

Además, seis asociaciones integradas en la Federación también participaron durante el curso pasado en el programa #Descubre. Ampliando el alcance territorial de las charlas, que llegaron a toda la Región y sumando un total de 860 personas más, de las que 798 fueron alumnos y 62, profesores.

Se trata de la Asociación Salud Mental Mar Menor Afemar, la Asociación Salud Mental Molina de Segura Afesmo, la Asociación Salud Mental Bajo Guadalentín Afemto, la Asociación Salud Mental Noroeste Afemnor, la Asociación Salud Mental Águilas Afemac y de la Asociación Salud Mental Murcia Afes.

‘#Descubre. No bloquees tu salud mental’ es un programa que forma parte de una iniciativa de la Confederación Salud Mental España y está financiado por el Servicio Murciano de Salud, la consejería de Política Social, Familias e Igualdad y el Ayuntamiento de Murcia. A su vez, la Confederación Salud Mental España recibe financiación del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Estás actuación están amparadas en el convenio que la Federación firmó hace unos meses con la Consejería de Educación.