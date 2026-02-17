1.200 plazas para formar a los futuros cocineros de la Región de Murcia

Los amantes de la gastronomía que quieran continuar su aprendizaje podrán acceder a las 1.200 plazas disponibles de los diferentes ciclos de Formación Profesional relacionados con la cocina y la restauración. En concreto, se imparten ciclos de grado básico en Murcia, Lorca, Archena y Águilas; de grado medio en Murcia, Cartagena y Lorca; y de grado superior y cursos de especialización en Murcia y Cartagena.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, asistió hoy al acto 30 aniversario del IES y la Escuela de Hostelería y Turismo de La Flota (Murcia), donde el alumnado y docentes del centro ha elaborado una comida degustación para empresas, colaboradores y proveedores.

Marín destacó “la alta tasa de empleabilidad del alumnado que finaliza estos estudios, que ronda el 80 por ciento, así como la rapidez con la que se insertan en el mercado laboral tras finalizar, y el descenso del paro interanual de este colectivo, alrededor del 11 por ciento”.

En el acto del 30 aniversario se premió a las empresas colaboradoras Estrella de Levante, José Díaz, Makro, Rational y Sercotel Amistad, y a la profesora Cristina Gómez Esplá, que lleva 30 años formando a alumnos en cocina, panadería, pastelería y confitería. Los galardones entregados han sido realizados por alumnado de la Familia Profesional de Fabricación Mecánica del IES Sanje (Alcantarilla).

Además, se entregó una chaquetilla oficial de cocinero a los cuatro alumnos del IES La Flota, Diego Martínez, Mohamed Ghaghi, Daniel Pérez y Nahuel Carmona, de la familia profesional de Hostelería y Turismo, que representarán a la Región en las olimpiadas de la FP, el campeonato SpainSkills’ 26, que se celebrará en Madrid a finales de febrero.

Marín resaltó que “esta jornada conecta el trabajo del alumnado con el sector empresarial, fundamental para la empleabilidad de los estudiantes, una formación que se diseña de la mano del sector empresarial para facilitar la inserción laboral de los 400 alumnos que cada año estudian cocina, restauración, panadería y turismo en esta Escuela”.

Al acto asistieron antiguos directores del instituto, antiguos docentes, antiguos alumnos que colaboran con el centro, la primera promoción de alumnado de la Escuela de Hostelería y Turismo, colaboradores de la Escuela, asociaciones relacionadas con la gastronomía, empresas colaboradoras, periodistas expertos en gastronomía y chefs de restaurantes, panaderías y confiterías de reconocido prestigio.

El IES La Flota se inauguró oficialmente el 17 de enero de 1996.