Vox anuncia una denuncia contra la CHS por "delito medioambiental continuado" en el Mar Menor

En plena polémica por los vertidos al Mar Menor tras los últimos episodios de lluvias, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, se desplazó este lunes hasta la rambla del Albujón acompañado por parte de su equipo, diputados autonómicos y concejales del entorno de la laguna salada. Desde allí anunció acciones legales contra la Confederación Hidrográfica del Segura y cargó con dureza contra el Gobierno central y el Partido Socialista.

El líder regional del partido de Santiago Abascal anunció que su formación presentará "una denuncia contra Confederación por delito medioambiental continuado", al considerar que se está permitiendo un vertido constante de agua contaminada al Mar Menor.

Según explicó, la Confederación Hidrográfica del Segura —organismo dependiente del Ejecutivo central— no está activando el sistema de bombeo de la rambla del Albujón, lo que estaría permitiendo la entrada de entre 300 y 350 litros por segundo de agua "muy contaminada, con todo tipo de nutrientes" a la laguna, tal y como publicó La Opinión la semana pasada. A su juicio, se trata del punto "que más contamina el Mar Menor" y responsabilizó directamente al "Gobierno socialista" de una "inacción" que, en sus palabras, podría desembocar de nuevo en episodios de mortandad de peces.

Antelo asegura que el PSOE será el responsable si hay un nuevo episodio de sopa verde

"El Partido Socialista está buscando nuevamente que haya una mortandad de peces en el Mar Menor y nosotros les vamos a señalar porque son ellos los responsables", afirmó. Además, Antelo sostuvo que la falta de actuación persigue, además, "criminalizar" a agricultores y ganaderos de la comarca, un sector que definió como "el más pujante de la Región de Murcia".

El líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, atiende a los medios en la desembocadura de la rambla del Albujón. / Vox

En este sentido, insistió en que cada administración "tiene que hacer los deberes" y acusó a la Confederación de permitir durante años la llegada de agua "poco depurada o nada depurada" a la laguna. En cuanto al proyecto de impulsión de la rambla del Albujón, recordó que fue en 2021 cuando se declaró esta obra de emergencia para evitar vertidos, pero aseguró que cinco años después sigue sin ejecutarse. "Estamos en 2026 y es una obra que debe ponerse en marcha ya", recalcó.

La redacción del proyecto para reforzar el bombeo está adjudicado, pero la ejecución sigue sin fecha

El líder regional de Vox se mostró especialmente crítico con las explicaciones ofrecidas por cargos socialistas en los últimos días, después de que un diputado del PSOE en la Asamblea Regional asegurara que la redacción del proyecto está ya adjudicada. "Llevan asegurándonos eso o cosas parecidas desde el año 2021", respondió Antelo, quien añadió que la infraestructura "está, lo que pasa es que hay que arreglarla y ponerla en marcha de manera inmediata". En sus declaraciones, el dirigente fue más allá al cuestionar la credibilidad del PSOE: "Lo que diga un diputado del Partido Socialista… les creo entre nada y poco", afirmó, denunciando lo que considera una "irresponsabilidad gravísima" ante la situación ambiental del Mar Menor.

La visita se produce en un contexto de renovado debate político sobre la gestión de los caudales que desembocan en la laguna, tras publicarse informaciones que alertan de un incremento significativo del agua vertida por la rambla del Albujón en las últimas semanas. Tanto el Partido Popular como el PSOE han cruzado declaraciones sobre el estado de la obra de renovación del sistema de impulsión, mientras que Vox opta ahora por la vía judicial para exigir responsabilidades.