Los últimos coletazos de la borrasca Oriana no impiden que la Región alcance los 25 grados

El viento sigue sin dar tregua a la Región de Murcia, aunque su intensidad y capacidad de influencia ha disminuido notablemente este lunes. Los últimos coletazos de la borrasca Oriana han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla por fuertes rachas en algunos puntos de la comunidad.

En concreto, el aviso afecta a la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y comenzará a las 21.00 horas de este 16 de febrero. La alerta, por rachas de hasta 70 km/h, se prolongará hasta las 08:00 horas de la mañana del martes 17 de febrero.

Mapa de alerta meteorológica en la Región / Aemet

Temperaturas primaverales

En cuanto a las temperaturas, la Aemet espera un ascenso de las máximas, que serán primaverales en varios municipios de la Región. En Lorca y Murcia los termómetros llegarán a marcar los 24 grados, mientras que en Cartagena 21 ºC, en Caravaca de la Cruz 20 ºC y en Yecla 16 ºC.

Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 11-13 grados en gran parte de la Región y registrará los valores más bajos en Yecla y Caravaca con 7 ºC.

La previsión del tiempo este martes

Para este martes, 17 de febrero, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que las máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral.

Murcia alcanzará los 25 grados, mientras que Lorca los 24 ºC, Cartagena y Caravaca 22 ºC y Yecla 18 ºC.

Temperaturas mínimas/máximas este martes Caravaca de la Cruz: 8/22 ºC Cartagena: 13/22 ºC Lorca: 12/24 ºC Murcia: 14/25 ºC Yecla: 10/18 ºC

Según las predicciones de Meteorología, los vientos amainarán este martes a partir del mediodía.