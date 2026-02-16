Tiempo en Murcia
Los últimos coletazos de la borrasca Oriana no impiden que la Región alcance los 25 grados
La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas
El viento sigue sin dar tregua a la Región de Murcia, aunque su intensidad y capacidad de influencia ha disminuido notablemente este lunes. Los últimos coletazos de la borrasca Oriana han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta amarilla por fuertes rachas en algunos puntos de la comunidad.
En concreto, el aviso afecta a la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y comenzará a las 21.00 horas de este 16 de febrero. La alerta, por rachas de hasta 70 km/h, se prolongará hasta las 08:00 horas de la mañana del martes 17 de febrero.
Temperaturas primaverales
En cuanto a las temperaturas, la Aemet espera un ascenso de las máximas, que serán primaverales en varios municipios de la Región. En Lorca y Murcia los termómetros llegarán a marcar los 24 grados, mientras que en Cartagena 21 ºC, en Caravaca de la Cruz 20 ºC y en Yecla 16 ºC.
Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 11-13 grados en gran parte de la Región y registrará los valores más bajos en Yecla y Caravaca con 7 ºC.
La previsión del tiempo este martes
Para este martes, 17 de febrero, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que las máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral.
Murcia alcanzará los 25 grados, mientras que Lorca los 24 ºC, Cartagena y Caravaca 22 ºC y Yecla 18 ºC.
Temperaturas mínimas/máximas este martes
Caravaca de la Cruz: 8/22 ºC
Cartagena: 13/22 ºC
Lorca: 12/24 ºC
Murcia: 14/25 ºC
Yecla: 10/18 ºC
Según las predicciones de Meteorología, los vientos amainarán este martes a partir del mediodía.
