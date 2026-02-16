La UCAM desembarca en Málaga con la adquisición de la Escuela Superior de Estudios de Empresa

Tras inaugurar recientemente su Campus de Madrid junto al Comité Olímpico Español, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) refuerza su expansión con la incorporación de la Escuela Superior de Estudios de Empresa de Málaga (ESESA), a la que dotará de una marcada proyección internacional y una oferta formativa especializada orientada al tejido empresarial andaluz.

Ubicada en el complejo de La Tabacalera, UCAM-ESESA nace con el objetivo de convertirse en socio estratégico de empresas y entidades que demandan talento con criterio tecnológico y capacidad de ejecución para impulsar la modernización de negocios tradicionales, profesionalizar compañías familiares y desarrollar proyectos con vocación internacional. Para ello, colaborará con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y distintos colegios profesionales de Málaga.

La presidenta de la Universidad, María Dolores García, subraya que "UCAM-ESESA estará conectada con nuestra red global de alianzas para aportar valor al tejido productivo de Málaga, ofreciendo a directivos y profesionales herramientas de vanguardia para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado".

Mantendrá sus másteres actuales y ampliará la oferta con un grado en Emprendimiento en inglés

La institución ha integrado a los profesionales que formaban parte de la plantilla de ESESA y mantendrá la esencia del centro, así como sus actuales másteres en Marketing, Finanzas, Asesoría Fiscal y Análisis de Datos e Inteligencia Artificial. El consejo asesor continuará presidido por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la concejala de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y delegada de Universidades, Alicia Izquierdo.

Ampliación de la oferta de titulaciones

Paralelamente, la UCAM trabaja en la ampliación de su oferta académica con la previsión de incorporar un nuevo grado, el Bachelor’s in Entrepreneurship (Grado en Emprendimiento, en inglés), además de otros títulos de carácter práctico y programas a medida para empresas, centrados en analítica, ciberseguridad, tecnología, responsabilidad social y liderazgo aplicados a la toma de decisiones.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de la UCAM tras la apertura de sus campus en Madrid e India, y refuerza su apuesta por estrechar la colaboración entre universidad y empresa como vía para impulsar el desarrollo económico y social.

Reconocida internacionalmente como "la universidad del deporte", la UCAM figura en rankings nacionales y globales como QS y Times Higher Education por su calidad docente, investigación aplicada, apuesta tecnológica e internacionalización. En el curso 2025-2026 cuenta con más de 22.000 estudiantes, cerca de 6.000 de ellos internacionales, procedentes de 135 países.