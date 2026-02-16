El TSJ obliga a la Comunidad a corregir los servicios mínimos de la huelga de médicos

La Comunidad deberá ajustar y reducir los servicios mínimos establecidos para la huelga de médicos que ha arrancado este lunes y ajustarlos a los que existen en un día festivo. Así lo establece el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que ha sido notificado a mediodía a la organización sindical.

CESM presentó el pasado sábado una cautelarísima tras publicar el Gobierno regional en el Borm los servicios mínimos que debían regir para este paro, mínimos que el sindicato considera "abusivos" y que por ello han sido recurridos.

El sindicato informa de que la resolución judicial tiene un efecto inmediato y obliga a la Administración a corregir los servicios mínimos en los ámbitos suspendidos en la medida en que excedan del estándar asistencial de un 'día festivo (guardia 24 horas)', con excepciones expresas para garantizar incidencias urgentes, pacientes inestables o críticos, interconsultas urgentes, altas clínicamente imprescindibles y pruebas urgentes o inaplazables.

El auto judicial razona que exigir durante una jornada de huelga una actividad ordinaria o porcentajes elevados (como el 60% o el 100% en áreas no vitales) carece de justificación técnica si la propia Administración certifica que la seguridad asistencial se mantiene en días festivos con dotaciones inferiores.

Nuevos mínimos

Los responsables de CESM exponen que, en cumplimiento del mandato judicial, los servicios mínimos se ajustan desde este momento al siguiente esquema, garantizando el equilibrio entre el derecho fundamental de huelga y la protección de la salud: en atención hospitalaria (plantas y consultas) la dotación de personal se equiparará a la de un domingo o festivo, garantizando la atención a pacientes ingresados, incidencias y urgencias, pero deteniendo la actividad programada no urgente. En Atención Primaria se exime de la obligación de apertura de todos los centros con cupos fijos y la asistencia queda garantizada a través de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP/PAC) y los dispositivos de guardia habituales en festivos.

En el Centro Regional de Bioquímica y Genética Clínic: los mínimos serán los de un día festivo.

Para evitar cualquier confusión, el sindicato subraya que la suspensión acordada es cautelar y provisional, y que el Tribunal ha señalado comparecencia el próximo 19 de febrero para decidir sobre su eventual ratificación o alzamiento.