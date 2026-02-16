Uno de cada tres alumnos murcianos obtiene la ESO con asignaturas suspensas

Desde la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la Lomloe, en el curso 2021-2022, el equipo docente de los centros educativos puede consensuar que el alumnado gradúe independientemente de la cantidad de materias suspensas. Esta fue una de las principales novedades que introdujo la nueva ley educativa que vino a sustituir a la Lomce y con la que se intentaba reducir las altas tasas de fracaso escolar y abandono educativo temprano.

En la Región de Murcia, el pasado curso 2024-2025 fueron un total de 4.748 alumnos los que lograron el título de Secundaria con asignaturas suspensas, lo que viene a representar el 29,79% del total. Es decir, uno de cada tres adolescentes obtiene la ESO con suspensos frente a los 11.192 estudiantes que pasaron con todo aprobado (70,21%), según las cifras facilitadas por la Consejería de Educación y Formación Profesional a La Opinión.

Estos datos suponen un ligero descenso en el porcentaje de estudiantes que titulan con asignaturas ‘colgando’ frente a los resultados logrados en el primer año de aplicación de la nueva ley educativa, en 2021-2022, cuando se situó en el 31,45%. Aunque en este periodo la cifra siempre ha oscilado en torno al 30%.

De esta forma, con la Lomloe, el suspenso ya no implica repetir curso automáticamente, convirtiendo la repetición en algo excepcional.

Los alumnos de ESO pueden pasar con una o dos asignaturas suspensas, o incluso más, si el equipo docente, de forma colegiada, considera que promocionar beneficia su evolución académica. Se apuesta por la evaluación continua y planes personalizados de apoyo y seguimiento.

Sin embargo, hay un elemento determinante y que puede inclinar la balanza hacia la repetición y es que entre las asignaturas suspensas el estudiante tenga Lengua y Matemáticas, aunque debe ser el claustro el que valore la situación y tome una decisión. En este caso, el consejero de Educación murciano, Víctor Marín, apunta a que «estas materias son la base de la formación, las áreas instrumentales necesarias para el resto de asignaturas, lo que hace que un déficit en ellas se note en el resto de competencias».

La Lomloe fue aprobada en 2020 y entró en vigor en el curso 2021-2022, dejando margen a las comunidades autónomas para establecer algunos de los requisitos.

En este caso, la Región de Murcia emitió una resolución en 2021 para aplicar el cambio normativo y estableció que para titular en Secundaria era necesario que las tres cuartas partes de la junta de evaluación estuviera a favor de esa promoción y que entre las materias suspensas no estuvieran Lengua y Matemáticas.

Esta resolución funcionó durante dos años, hasta la entrada en vigor del decreto regional de ESO en el curso 2023-2024, y «fue incluso más restrictiva que la norma nacional», afirma Marín.

Crecen los titulados

Sobre las cifras que arroja la aplicación de la Lomloe en la Región de Murcia, el consejero de Educación destaca que «no solamente hay que mirar los alumnos que titulan con suspensos sino también la evolución que se ha visto en los titulados, que han aumentado de forma considerable». Así, la Comunidad ha pasado de que titularan el 80,90% de los alumnos matriculados en ESO en el curso 2021-2022 a que en la actualidad, en el periodo 2024-2025, lo hagan el 84,79%.

La reforma y el pasar de curso con asignaturas suspensas mantiene dividida a la comunidad educativa y es una cuestión que preocupa al profesorado, que muchas veces siente que, sin buscarlo, está engañando al alumnado y a las familias, dándoles un título pese a no haber adquirido los conocimientos mínimos. El profesorado advierte de que el creciente número de singularidades en forma de planes individualizados en el aula hace muy difícil no graduar, pese a que no logren las competencias esperables, «lo que se convierte en una peligrosa sensación de estar preparado que es ficticia», apunta el profesor Miquel Carceller.

Por su parte, la profesora de Lengua y Literatura del IES Felipe de Borbón de Ceutí Emilia Morote explica que «promocionar y titular sin apenas esfuerzo, sin demostrar un nivel de adquisición suficiente, es darles esperanzas a las apariencias y al engaño» a lo que se suma que «si hemos de darle su justo valor cuando vengan evaluaciones externas, negamos la validez de nuestro propio trabajo».

Por su propia experiencia, afirma que «nos han dejado unos criterios de promoción y titulación para sembrar la discordia, promover el ‘buenismo’ y la demagogia, y hacer de los planes de mejora y la atención a la diversidad una pantomima, un engaño para familias y alumnado», ya que los docentes coinciden en que faltan recursos.

Morote confía en que la situación actual puede mejorar «si la afrontáramos con realismo, rigor, profesionalidad, autocrítica y coordinación eficiente entre administraciones».

Distorsión de la realidad

Desde el sindicato de docentes ANPE de la Región de Murcia no comparten los cambios introducidos por la nueva norma, ya que «lo que hace esta medida es distorsionar la realidad, tanto para las familias como para los propios alumnos».

«Pasar de curso a alumnos que tienen varias asignaturas suspensas es cargarles para el próximo año con una mochila aún más pesada», ya que no han adquirido los conocimientos mínimos necesarios para afrontar esa nueva etapa, tal y como explica el presidente de ANPE, José Antonio Martínez Robles, quien también considera que «se pierden los valores de esfuerzo y sacrificio».

Uno de los riesgos que se corre con este sistema, según el sindicato, es que «al final se corre la voz entre los propios estudiantes de que se pasa sin aprobar, lo que les lleva a caer en esta realidad y termina sufriéndolo la propia comunidad educativa», por lo que «creemos que esta reforma no es adecuada».

«Estamos formando a la sociedad del futuro y están perdiendo el valor del esfuerzo», insiste Martínez Robles.

Abandono educativo

Precisamente, en el último informe del Ministerio de Educación y FP, dado a conocer hace apenas unos días, aparece la Región de Murcia como la comunidad con peores cifras de abandono educativo temprano en jóvenes de 18 a 24 años.

Mientras que a nivel nacional España registró el pasado año 2025 su cifra más baja de abandono educativo desde que hay registros: 12,8%, el porcentaje en la Región de Murcia asciende hasta el 20,6%, el peor dato entre todas las comunidades y a mucha distancia de la segunda, Canarias (15,9%).

País Vasco (3,6%) y Cantabria (8,8%) son las autonomías con menos abandono educativo temprano a nivel nacional y registran los mejores datos de entre todos los territorios.

Charlas de refuerzo para mejorar la salud mental en las aulas

La Federación de Salud Mental realizó en 2025 un total de 65 charlas en centros de Educación Secundaria de la Región de Murcia en el marco de la campaña ‘#Descubre, No bloquees tu salud mental’, en la que participaron 1.339 alumnos y 75 docentes.

La organización explica que el objetivo de esta iniciativa es «ofrecer información actualizada, no sesgada y con perspectiva de género sobre la importancia del cuidado de la salud mental, la prevención de adicciones y la relación entre ambos».

Las charlas, dirigidas a jóvenes de entre 12 y 18 años, resultó ‘muy interesante o interesante’ a 1.299 personas, lo que supone el 92% de los participantes, y ‘poco o nada interesante’ a 115 de los asistentes, según las valoraciones tras el encuentro.

Algunos estudiantes explican que estas charlas en los institutos les sirven para saber cómo están, para visibilizar la importancia de la salud mental y para conocer los factores de riesgo de los problemas de salud mental e intentar prevenirlos.