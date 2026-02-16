¿Tienes cita médica esta semana?, conoce cómo te afectará la huelga de facultativos de la Región

Los médicos están llamados a parar esta semana con motivo de la huelga convocada a nivel nacional por la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad, una protesta a la que se han sumado los facultativos murcianos con una concentración este lunes a las puertas de la Consejería de Salud para exigir que el Ejecutivo murciano también se implique en las mejoras laborales que dependen directamente de él.

El paro que ha llevado a que los centros de salud y consultas de especialistas funcionen este primer día a medio gas y que muchos usuarios tengan que retrasar o reprogramar sus citas para ser vistos por otros profesionales.

Para garantizar la asistencia a la población en esta primera semana de huelga, el Gobierno regional ha establecido unos servicios mínimos con los que se busca mantener la asistencia en las situaciones que no pueden implicar demora, servicios mínimos que suponen el 100% en puertas de Urgencias y UCI, del 60% en plantas de hospitalización y se garantiza la totalidad de las consultas de pacientes oncológicos y de seguimiento de embarazo.

Según la orden de servicios mínimos publicada el pasado sábado por el Ejecutivo murciano en el Borm, "la duración de la huelga supone un desafío adicional en términos de la planificación de los servicios mínimos" y señala que "al tratarse de intervalos sucesivos de varios días, resulta imprescindible garantizar la cobertura adecuada de los servicios esenciales sin comprometer la continuidad de la atención, teniendo en cuenta además el efecto acumulativo que supone una pérdida de la actividad asistencial con el consiguiente riesgo para la salud de las personas".

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, encargada de la publicación de estos servicios mínimos, afirma que "la reiteración de varias jornadas seguidas de huelga en distintos meses justifica la necesidad de ajustar, e incluso reforzar cuando proceda, determinados servicios mínimos respecto de los establecidos para huelgas de menor duración o de carácter aislado, con el fin de evitar cualquier descompensación en la prestación sanitaria a lo largo de estos periodos". Asimismo, considera que "las interrupciones asistenciales distribuidas en varios intervalos temporales y de varios días cada uno pueden generar una mayor presión sobre los recursos disponibles y sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario, lo que hace necesario reforzar la planificación y adaptarla a las circunstancias específicas de cada servicio".

Atención Primaria

En el caso de los centros de Atención Primaria, se establece que los equipos de centros de salud o consultorios que cuenten con diez o más médicos de familia deberán garantizar que durante los días de huelga prestan asistencia tres médicos de familia en horario de mañana y un facultativo de tardes. Cuando los equipos tengan menos de diez profesionales de Medicina Familiar, deberán trabajar al menos dos médicos de familia en jornada de mañana y uno de tardes.

Entre las excepciones se encuentran los equipos de Atención Primaria (EAP) de Lorca-La Paca; Caravaca-Barranda; y Blanca, donde deberá estar un médico de familia

En cuanto a los pediatras, deberán quedarse en el centro dos o uno en horario de mañana en función de si el equipo tiene más de cinco profesionales o menos de cinco.

Hospitales

Para los pacientes hospitalizados en centros sanitarios de la Región, se establece que teniendo en cuenta que la duración de las huelgas es de una semana, debe haber un mínimo del 60% de los facultativos habituales en planta de hospitalización, ya que la 'visita médica' o pase de planta "es la piedra angular de la seguridad del paciente ingresado". Con una media de más de 500 ingresos diarios y aproximadamente 500 altas en el Servicio Murciano de Salud (SMS), "la paralización de las altas bloquearía las camas de hospitalización. Esto impediría el ingreso de pacientes desde los Servicios de Urgencias, generando un aumento de morbimortalidad en estos pacientes", insiste el Gobierno.

Urgencias y UCI

Para los servicios de Urgencias y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales murcianos los servicios mínimos para los días de huelga son del 100% del personal facultativo habitual, una decisión que ha sido criticada este mismo lunes por el Sindicato Médico CESM, al considerar que no se garantiza el derecho a huelga de los profesionales, ya que la plantilla médica habitual en la UCI los fines de semana es de un tercio respecto a un día laboral.

Pruebas

El Servicio Murciano de Salud (SMS) establece que se realizarán los estudios urgentes, estudios de pacientes ingresados, estudios de pacientes oncológicos, pacientes con sospecha de patología oncológica y el total de estudios relacionados con el embarazo. Ginecólogos de la Arrixaca denuncian precisamente que se les haya "obligado" a trabajar a toda la plantilla, con un 100% de servicios mínimos.

La orden del Borm apunta que "los servicios de diagnóstico de Análisis Clínicos, Microbiología, Radiología, Endoscopias, Colonoscopias, Broncoscopias y Hemodinámica, son vitales para patologías tiempo-dependientes".

Cirugías

Para todos aquellos pacientes que tuvieran prevista una intervención quirúrgica esta semana, el Gobierno murciano establece que los hospitales deberán garantizar las urgencias, intervenciones de pacientes ingresados, trasplantes, patología oncológica y las fracturas no intervenidas durante las guardias por razones clínicas, así como las cirugías por motivos de gestación.

Consultas

Se atenderán las consultas de pacientes oncológicos, consultas de pacientes con sospecha de patología oncológica y el total de consultas de seguimiento del embarazo.

Tratamientos

En el Hospital de Día Médico y radioterapia se mantienen los tratamientos oncológicos y biológicos entre otros que no son aplazables por conllevar un aumento de la morbimortalidad de los pacientes, así como las sesiones de diálisis, que también se mantienen al 100%.

Salud mental

Con relación a la Red Regional de Salud Mental Ambulatoria es esencial mantener la atención urgente y prioritaria, garantizando la seguridad clínica de los pacientes y la continuidad mínima del tratamiento en situaciones excepcionales. Recuerda que Gobierno que los diversos centros de salud mental (CSM) desarrollan los tres programas fundamentales de atención: adultos, infancia y adolescencia, y adicciones.

En la atención a drogodependientes se mantendrá un facultativo y en los centros de salud mental también habrá un facultativo por centro. En el caso de los centros de San Andrés, Cartagena y Lorca se establecen tres facultativos para atender las urgencias.

Además, la orden indica que el personal designado para realizar los servicios mínimos que incumpla la obligación de atenderlos, incurrirá en falta tipificada como muy grave.