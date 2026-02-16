Salud 'activa' a los pacientes murcianos de esclerosis múltiple

Una nueva actividad destinada a pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple se ha incorporado al programa Activa de la Consejería de Salud con el objetivo de mejorar su salud física y psicológica a través del ejercicio físico prescrito por los especialistas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, asistió este lunes a una sesión de este nuevo grupo específico que comenzó en diciembre, en el que participan inicialmente 15 usuarios diagnosticados de esta enfermedad, y del que señaló "ejemplifica un modelo de sanidad proactiva que integra salud, prevención y terapia".

Se estima que 700 de los 1.200 pacientes diagnosticados de esta enfermedad en la Región se podrían beneficiar de esta iniciativa, según el estado de avance que presenten de la enfermedad y sus condiciones físicas, entre otros aspectos.

"El programa Activa es un recurso esencial con el que contamos para la mejora de la salud física y psicológica a través del deporte", señaló Pedreño, quien resaltó que para esta nueva actividad "se ha elaborado un protocolo de prescripción que supone evidentes beneficios en los pacientes con esclerosis múltiple".

Entre otras ventajas del ejercicio físico se encuentran la mejora de síntomas secundarios a la enfermedad, como la fatiga y la alteración de la marcha, además de la prevención de comorbilidades vasculares y metabólicas que, si se presentan, producen un empeoramiento de la evolución de la enfermedad.

Las sesiones se realizan en el edificio Polivalente del Campus de Espinardo

El titular de Salud anunció que, para facilitar la accesibilidad a la mayor cantidad de pacientes posibles de esclerosis múltiple de toda la Región, aquellos que no puedan acceder a este grupo serán incorporados a los grupos Activa de Atención Primaria de los diferentes municipios, en los que se les planificará un programa de ejercicio físico adecuado a su condición y patología.

El ejercicio prescrito se realiza en el edificio Polivalente del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, dentro del convenio firmado con la Comunidad Autónoma para el uso compartido de espacios, de ahí que en la sesión de este lunes también estuviera el rector de la UMU, José Luján.

Como todos los grupos del programa Activa, el servicio es gratuito para los usuarios, y tiene una duración de 6 meses. Durante este periodo, los usuarios realizan ejercicio físico con un graduado/licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte durante una hora tres días a la semana.

Cien pacientes ya se benefician

Alrededor de 100 pacientes de las diferentes especialidades del programa Activa (Atención Primaria, Salud Mental, Cardiología y Oncología) realizan sus actividades en las instalaciones de la Universidad de Murcia.

Actualmente, Activa se desarrolla en colaboración con 17 ayuntamientos de la Región, en los que hay 38 grupos de ejercicio físico en los que actualmente participan cerca de 700 pacientes.

Desde su puesta en marcha en 2010, cerca de 12.000 pacientes de todas las especialidades del Activa (Atención Primaria, Salud Mental, Cardiología y Oncología) han pasado por el programa. "Nuestro objetivo es seguir ampliando los recursos y los espacios que destinamos a este programa, que se basa en la prescripción médica de ejercicio físico tutelado desde Atención Primaria y determinados Servicios Hospitalarios como los Servicios de Cardiología, Oncología, Salud Mental a los que se suma ahora la Unidad de Esclerosis Múltiple", añadió Pedreño.

El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, a través de su CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) de esclerosis múltiple lleva en seguimiento a alrededor de 1.200 pacientes. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta especialmente a personas jóvenes, ya que la mayoría de los casos se diagnostican entre los 20 y los 40 años.

En la Región de Murcia, la prevalencia de esta enfermedad es de 120 casos por cada 1.000 personas, y de ellos 3 de cada 4 se dan en mujeres. En la mayoría, la enfermedad debuta en forma de brotes, que consisten en la instauración no brusca y persistente de déficits neurológicos, como pérdida de sensibilidad o fuerza en extremidades, alteraciones visuales o inestabilidad al caminar.