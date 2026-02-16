La Región exige a Adif que aclare si fueron seguras las obras del soterramiento del AVE 'bajo lupa' en Murcia

El Gobierno regional exigió este lunes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantías sobre el estado de la red ferroviaria que atraviesa la Región de Murcia, especialmente en las obras de la Alta Velocidad a su paso por la capital, tal y como adelantó hace unos días el portavoz Marcos Ortuño, cuando anunció que la Comunidad iba a requerir al Gobierno central una "inspección exhaustiva" de las vías del tren que discurren por Murcia tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, reclamó de nuevo a Adif la información necesaria para conocer si las actuaciones ejecutadas en las obras del soterramiento de Murcia, que se encuentran bajo investigación judicial y policial tras las mordidas que se habrían llevado Ábalos y Santos Cerdán, afectan a la calidad de los materiales o a los trabajos realizados.

Durante su participación en la Comisión Técnica de la sociedad Murcia Alta Velocidad, Verdú insistió en que “es necesario reforzar los controles y la supervisión de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia para garantizar que la ejecución de las obras y los materiales empleados cumplen con todos los estándares de calidad y seguridad exigibles, especialmente en las actuaciones que están bajo la lupa del juez”.

"Hasta cinco veces sin respuesta"

Verdú indicó que la Consejería de Fomento e Infraestructuras envió el pasado 29 de enero una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para solicitar una evaluación técnica completa del trazado ferroviario existente en la Región, con especial atención a la línea de Alta Velocidad en la ciudad de Murcia, con el objetivo de despejar cualquier duda sobre el estado real de la infraestructura, pero “no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Asimismo señaló que "hasta en cinco ocasiones se la ha requerido a Adif que aporte información sobre los contratos modificados, su ejecución y justificación para analizar si las posibles comisiones ilegales han afectado a la seguridad y calidad de las infraestructuras, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta aclaratoria".

Noticias relacionadas

"La prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de los viajeros y del personal ferroviario", defiende la Comunidad

"Desde el Gobierno regional consideramos que los recientes accidentes registrados en la red estatal (al que se suma el fallecimiento del maquinista de un Rodalies en Barcelona y el susto por el accidente de tren de Alumbres en Cartagena) y los problemas de fiabilidad acumulados en los últimos meses evidencian la necesidad de reforzar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que conectan la Región de Murcia con el resto del país, porque la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de los viajeros y del personal ferroviario", remarcó el director general.