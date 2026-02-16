El PP exige multiplicar por cinco la capacidad de Camarillas para no "perder ni una gota"

La lluvia volvió a golpear con fuerza la cuenca del Segura y, con ella, regresó una vieja discusión que en la Región de Murcia nunca termina de cerrarse: qué hacer con el agua cuando llega en abundancia y cómo evitar que, tras unos días de alivio, vuelva el fantasma de la escasez. Esta vez, el Partido Popular ha decidido subir el tono y convertir en prioridad política una reivindicación histórica: quintuplicar la capacidad del embalse de Camarillas, tal y como también reivindican los regantes del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura.

Durante años, el recrecimiento de la presa aparecía diluido en listados de infraestructuras pendientes. Se mencionaba por encima, como una más dentro de la batería de reclamaciones hidráulicas. Ahora, tras el último episodio de lluvias y los desembalses controlados que le siguieron, el PP va con todo. Los populares consideran que se ha constatado, una vez más, que la capacidad de retener y embalsar agua en la Región es insuficiente y que se está desaprovechando un recurso vital para el regadío.

El senador murciano Antonio Luengo ha exigido este lunes al Gobierno de España la ejecución "inmediata" de las infraestructuras clave para incrementar las reservas en la cuenca del Segura. En el centro de su demanda está el recrecimiento de la presa de Embalse de Camarillas hasta alcanzar los 180 hectómetros cúbicos, frente a los 36 actuales, lo que supondría multiplicar por casi cinco su capacidad actual. También reclama ampliar la tubería que conecta el Embalse del Talave con el del Cenajo.

Los populares creen que el embalse puede llegar de 36 a 180 hectómetros cúbicos

Luengo responsabiliza directamente al Ejecutivo central. "El único responsable de esta situación es el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su negativa reiterada a ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias", ha asegurado. Según sus datos, en menos de dos semanas se han desembalsado más de 30 millones de metros cúbicos, "el equivalente al consumo anual de 6.000 hectáreas de regadío", una situación que, sostiene, "se podría haber evitado con infraestructuras adecuadas".

La cuenca del Segura es la que sufre mayor estrés hídrico de la Unión Europea. Mientras la media nacional de almacenamiento ronda el 77% —con más de 43.000 hectómetros cúbicos embalsados sobre una capacidad total de 56.043—, el Segura apenas alcanza el 39%. Para el PP, estos datos evidencian que no basta con que haya agua en el conjunto del país; es necesario mejorar su gestión y capacidad de almacenamiento allí donde más se necesita.

El senador popular Antonio Luengo, atiende a los medios en rueda de prensa en la sede del PP en Murcia. / PP

Conexión Talave-Cenajo, prioritaria

Una de las infraestructuras señaladas como prioritarias es la conexión Talave-Cenajo. Actualmente, la conducción permite trasvasar unos 6 metros cúbicos por segundo, una cifra que los populares consideran claramente insuficiente.Por ello, reclaman ampliarla hasta, al menos, 30 m³/s. Solo en las últimas lluvias, el Talave llegó a desembalsar más de 35 m³/s por razones de seguridad. "Con una conexión adecuada, la mayor parte de esos caudales podrían haberse derivado al Cenajo", explicó Luengo, evitando así mayores desembalses en Camarillas.

Este debate también se trasladó la semana pasada a la Asamblea Regional. El presidente regional, Fernando López Miras, denunció que el campo está perdiendo agua extra para el regadío por la decisión del Gobierno central de no ampliar Camarillas. A su juicio, la negativa a ejecutar esta obra demuestra que "hay agua suficiente en España, pero está mal gestionada, mal aprovechada y mal repartida". De hecho, según los datos expuestos, Camarillas ha desembalsado de lunes a jueves de la semana pasada un volumen equivalente al agua necesaria para regar durante un mes en la Región de Murcia, Alicante y Almería.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, también se ha sumado a la reivindicación y recordó ante los medios que el pasado jueves se habían desembalsado 15 hectómetros cúbicos en Camarillas y que, pocos días después, la cifra ya alcanzaba los 30. "Necesitamos infraestructuras del siglo XXI, que ayuden a retener el agua y, por supuesto, no perder ni una sola gota", afirmó, insistiendo en que el Gobierno de España debe "ponerse manos a la obra" para modernizar y ampliar las infraestructuras.

Sara Rubira: "Necesitamos infraestructuras del siglo XXI"

Auditoria externa para las 33 presas del Segura

Además del recrecimiento y de la mejora de conexiones, el PP ha solicitado igualmente una auditoría externa e independiente de las más de 33 presas de la demarcación del Segura. Los populares denuncian "opacidad" en el mantenimiento y exigen conocer el estado real de estas infraestructuras para garantizar su seguridad y funcionamiento. A su entender, sin planificación, inversión sostenida y mantenimiento adecuado, cualquier episodio de lluvias intensas volverá a traducirse en pérdidas difíciles de justificar ante agricultores y regantes.

El mensaje político es claro: el PP quiere convertir el recrecimiento de Camarillas en símbolo de una nueva etapa hidráulica. Ya no es una propuesta secundaria, sino una exigencia urgente. Quintuplicar —o incluso más— su capacidad se presenta como la solución para evitar que, cada vez que llueve con intensidad, la Región vea cómo se escapa por los aliviaderos el agua que tanto necesita en los meses de sequía.