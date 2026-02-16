Murcia recupera el lienzo más antiguo de Nuestro Padre Jesús Nazareno

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha presentado este martes en la iglesia de Jesús el lienzo restaurado más antiguo conocido de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la procesión de la mañana del Viernes Santo murciano. Tras su intervención, la obra pasa a formar parte de la exposición permanente del Museo Salzillo, donde reforzará el discurso dedicado a la iconografía y la tradición vinculadas a esta venerada imagen.

El acto ha contado con la presencia del secretario general de la Consejería, Juan Antonio Lorca; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez; y el presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Emilio Llamas, además de representantes institucionales, expertos en patrimonio y devotos.

La obra ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno con donantes’ / CARM

Bajo el título ‘Nuestro Padre Jesús Nazareno con donantes’, la pintura, de gran formato (200 por 168 centímetros), representa al titular de la Cofradía sobre una corografía urbana, acompañado por una pareja de hidalgos arrodillados. La obra está fechada a finales del siglo XVII y constituye un testimonio singular de la devoción histórica a la imagen.

Adquirido en un anticuario de Sevilla

El lienzo fue adquirido por la Cofradía en marzo de 2024 en un anticuario de Sevilla y posteriormente sometido a un exhaustivo estudio técnico y a un proceso integral de restauración en el Centro de Restauración de la Región de Murcia. Los trabajos de limpieza y conservación han permitido recuperar detalles ocultos durante siglos y revelar elementos iconográficos que permanecían bajo repintes y suciedad acumulada.

Durante la presentación, los técnicos responsables explicaron las distintas fases de la intervención, orientadas a devolver a la obra su estabilidad estructural y sus valores estéticos originales, así como a contextualizar históricamente el retrato dentro del patrimonio de la Cofradía. Además, se proyectó material audiovisual que mostró el estado previo de la pieza y los resultados obtenidos tras su restauración.

El lienzo podrá ser contemplado de forma permanente en el Museo Salzillo de Murcia

El secretario general de la Consejería, Juan Antonio Lorca, destacó que la actuación "no solo garantiza la preservación material de la obra, sino que permite devolverla a la ciudadanía en las mejores condiciones para su contemplación y para el mantenimiento de la tradición cultural y religiosa que representa".

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Juan Antonio Lorca, presenta el lienzo 'Nuestro Padre Jesús Nazareno con donantes', que se incorporará al Museo Salzillo / car

Los estudios técnicos realizados han aportado, además, nuevos datos sobre antiguos inventarios de la Cofradía, documentando elementos hoy desaparecidos y ampliando el conocimiento sobre la evolución patrimonial de la institución.

Noticias relacionadas

La intervención se enmarca en las actuaciones que la Comunidad Autónoma desarrolla para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Región de Murcia. Con su incorporación estable al Museo Salzillo, el lienzo podrá ser contemplado de forma permanente por los visitantes, enriqueciendo la oferta cultural del centro y contribuyendo a preservar una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad de Murcia.