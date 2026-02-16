Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos para comprar casa en España

La Región de Murcia es uno de los lugares favoritos de los extranjeros para comprarse una vivienda. Es un hecho. La costa mediterránea española, desde Málaga hasta Gerona, fue el territorio más deseado por los ciudadanos de otros países en el último trimestre de 2025, según el portal de compraventa de viviendas Fotocasa.

De acuerdo con el informe del Registro de la Propiedad, las operaciones efectuadas por compradores extranjeros en España alcanzaron el 13,58% de todas las compraventas llevadas a cabo. Sin embargo, en las provincias más cercanas al Mediterráneo el porcentaje de las compras aumentó notablemente, evidenciando un claro favoritismo de la demanda internacional en el mercado inmobiliario.

2 de cada 10 extranjeros quieren vivir en Murcia

Según el estudio, durante los últimos tres meses del año pasado en España se realizaron cerca de 23.700 compraventas de viviendas por ciudadanos extranjeros. Entre las comunidades autónomas más codiciadas se encontraron Islas Baleares (29,46%), Comunidad Valenciana (27%), Islas Canarias (25,3%), Región de Murcia (21,89%), Cataluña (15,05%) y Andalucía (12,96%).

Si se acotan los territorios y se enfoca el informe por provincias, las zonas que más peso desarrollaron en la compra de inmuebles son, de mayor a menor, Alicante (43,29%), Málaga (31,84%), Santa Cruz de Tenerife (29,56%) e Islas Baleares (29,46%). Tras ellas, se encuentran Gerona (24,21%), Murcia (21,89%), Las Palmas (21,49%), Almería (17,59%) y Tarragona (15,04%).

Como demuestra el estudio, Murcia es uno de los territorios punteros. Junta a ella, se colocan zonas como la Costa del Sol, la Costa Brava o los propios archipiélagos. Y no es casualidad, las cifras apuntan en esta dirección, puesto que son zonas que desde hace décadas trabajan en el desarrollo de grandes áreas turísticas y residenciales.

Imagen de recurso de un edificio en construcción. / Carlos Gil

Cuáles son las nacionalidades de los extranjeros que compran en Murcia

Según se puede visualizar en el estudio, las nacionalidades más repetidas, respecto a la compra de viviendas en el último trimestre de 2025, son el Reino Unido, (7,90%), Alemania (6,50%), Países Bajos (5,98%), Rumanía, (5,58%), Marruecos (5,56%), Francia (5,24%) e Italia (4,97%).

De estos datos, se puede extraer que la mayor parte de las compraventas hechas por extranjeros correspondieron a compradores que residían en la Unión Europea (UE): agruparon el 57,65% de todas las transacciones. Tras los ciudadanos de la UE, a muchas distancia, se hallan los compradores del resto de Europa (18,33%).

Después, los de África (8,27%), Asia (6,45%) y América del Sur (5,70%). Por último, con porcentajes más anecdóticos resaltan los compradores de América del Norte (2,69%), América Central y Caribe (0,82%) y Oceanía (0,09%).

El americano del norte, el que más paga en Murcia

Las cifras recogidas por el informe señalan una diferencia notable entre el precio de la vivienda y el origen del comprador. Es decir, en el caso anterior, el porcentaje de compra de los norteamericanos era muy reducido, no obstante, registraron que sus compras poseen los precios más elevados: una media de 4.350 euros/m².

Después de ellos vienen los compradores de Oceanía, con un precio medio de 3.501 euros/m², y los de la Unión Europea, con 2.926 euros/m². El ránking continúa con los ciudadanos de Asia (2.825 euros/m²), en niveles similares a los anteriores, y los del resto de Europa (2.730 euros/m²).

En el caso de los compradores procedentes de las zonas de América del Sur (2.082 euros/m²), América Central y Caribe (2.157 euros/m²) y, especialmente, de África (1.063 euros/m²), el precio medio es ligeramente más bajo.