José Abellán, cardiólogo, sobre los enjuagues bucales: "Usarlos puede aumentar en un 85% el desarrollo de hipertensión"

El cardiólogo murciano José Abellán publicó hace un par de semanas en su Instagram (@doctorabellan) un vídeo en el que se le veía a él vaciando un bote de colutorio (parecido al enjuague bucal) en el váter, acompañado por el mensaje "A tus 30, tu cardiólogo te enseñará la mejor forma de usar los colutorios orales".

El intervencionista del Hospital Santa Lucía de Cartagena afirmó en el post de vídeo que existía "una relación bien documentada entre el uso de colutorios orales antibacterianos y el riesgo de sufrir hipertensión". Entre otras cosas, indicaba que "quienes los usan de forma habitual aumentan su riesgo de hipertensión un 85%, en comparación con quienes no los usan". Ahora, vuelve a tocar el tema en sus redes para aclararlo todo.

Si usas colutorios, estos ingredientes pueden ser perjudiciales

"Este 'reel' hizo mucho ruido, y aunque cabreó a algunas personas y empresas, es cierto". Así comienza su vídeo explicatorio. "El uso habitual de colutorios aumenta la presión arterial", insiste. Sin embargo, aclara que esto no pasa con todas las marcas y que hay que fijarse bien en los ingredientes antes de comprar uno.

Abellán destaca que "la clave de los colutorios antibacterianos es que reducen microorganismos que en tu boca transforman los nitratos en nitritos, y así tu cuerpo queda con menos óxido nítrico, y eso es lo que sube tu presión arterial". Pese a ello, menciona que eso no pasa con todos. Solo les pasa a los que tienen clorexidina (el más estudiado y potente) y cloruro de cetilpiridinio (CPC). Subraya que a los pocos días "ya se puede ver el efecto".

Un 85% de riesgo se desarrolla hipertensión con los colutorios

"Si se usan de forma continua, el riesgo de desarrollar hipertensión sube un 85%. Y este efecto es mayor, según la potencia antibacteriana y frecuencia de uso", informa el cardiólogo mientras cita varios estudios.

"Los colutorios tienen sus indicaciones, tener una pierna escayolada aumenta el riesgo de obesidad, pero a veces es necesario para curarse de una fractura. Pasa lo mismo con los colutorios, ayudan bajo prescripción adecuada por especialistas y en cortos periodos de tiempo", denuncia el sanitario.

El especialista del corazón señala que "es importante conocer que si los usas por gusto o porque te limpian la boca", un buen cepillado de dientes consigue los mismos resultados y sin el riesgo de hipertensión. Y si sigues queriendo usarlos, Abellán recuerda que debes buscarlos sin clorexidina y sin cloruro de cetilpiridinio.