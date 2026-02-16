La "histórica" subida del salario mínimo podría beneficiar a 200.000 trabajadores de la Región

El "histórico acuerdo" para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 rubricado este lunes entre el Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT podría beneficiar a hasta 200.000 personas y trabajadores de la Región de Murcia.

La cuantía, que se eleva un 3,1% para este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero, se establece en 1.221 euros mensuales en catorce pagas (17.094 euros anuales). Supone 37 euros al mes o 518 euros más al año que el importe que percibían el pasado año decenas de miles de murcianos.

Con la subida del SMI en un 3,1% -que no ha contado en ningún momento con el apoyo de la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)-, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general.

Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Entre el 20 y el 25% de los empleados murcianos tendrían unos salarios bajos que rondan el SMI, calcula UGT

Desde UGT en la Región de Murcia vienen recordando que entre el 20 y el 25% de los trabajadores de la Comunidad cuentan con unos salarios bajos que rondan el SMI. La estimación es que lo cobrarían entre 120.000 y 130.000 empleados, según el sidicato.

Mejores sueldos para camareros o cuidadoras

Por su parte, el secretario de Empleo en Comisiones Obreras apunta que los 200.000 beneficiados en Murcia también incluyen aquellos sectores como camareros y trabajadores de la hostelería, del comercio, de los supermercados mayoristas así como los relacionados con sectores como el de la agroalimentación y empleadas de hogar (cuidadoras o de limpieza) cuyos sueldos estarían "directamente relacionados o condicionados al SMI".

Varios los aspectos más importantes de la firma, destacó Romera, es que esta subida "seguirá estando exenta de deducción del IRPF" mientras que los sindicatos arrancaron al Ejecutivo "el compromiso de tramitar como decreto su aprobación con un texto consensuado sobre compensación y absorción, una de las reivindicaciones sindicales históricas y que hasta ahora estaba afectando negativamente a muchos trabajadores, a pesar del importante incremento de su valor en los últimos años hasta un 65% desde 2018".

Cabe recordar que la ley fija en nuestro país que si un trabajador actualmente cobra por debajo del SMI y el Gobierno aprueba una subida, su salario debe ajustarse al menos hasta igualar el nuevo SMI. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmó junto a los representantes de los sindicatos mayoritarios, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO) la actualización del SMI, en un acto celebrado en el Ministerio de Trabajo que estuvo presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.