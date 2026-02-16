El espectáculo es el Carnaval

Nadie quedó indiferente ante el espectáculo que volvieron a representar las peñas federadas del Carnaval de Águilas. La fantasía, elegancia, ironía y las coreografías transformaron la avenida Juan Carlos I y la Calle Carlos III en un gran escenario digno de los mejores espectáculos, y así lo reconocieron las más de 15000 personas que lo vieron en directo, según la Federación de Peñas del Carnaval.

La batukada Dakokan fue calentando motores para que el Ballet Oficial de la Federación de Peñas abriera el primer desfile del Carnaval de Águilas 2026 bajo la dirección de Cristina Vera, logrando los primeros aplausos y ovaciones de los espectadores. La Musa, Paula Robles, sobre una carroza, con un diseño dorado y una gran espaldera, con su Peña Ipanema, con un temario elegante y una coreografía espectacular dirigida por Toni Molina.

Un espectáculo musical que comenzó con peñas como las infantiles Sirnergia e Ikaleña. Azabache se presentó con un elegante diseño dorado plateado y con plumas rosa. Lo musical se entremezclaba con artesanías plasmadas en fantasía, como las de Los Amantes del Chichi, que llenaron el desfile con 15 grandes águilas confeccionadas con arena, trigo, cebada, arroz y esparto.

El sambódromo del carnaval aguileño ofrecía en el comienzo del desfile una variedad de espectáculos que impedía parpadear al público. Las coreografías se alternaban con las ironías. Así, las elegantes coreografías de Acualine, Nuevo Ritmo, Almendriqueña o Toscana dejaban paso a las ironías de Si No Salgo Reviento, La Rata Loca o El Mogollón. Los diseños del concurso de Trajes de Papel ponían el punto y seguido para que el espectáculo fuera creciendo en originalidad, fantasía, elegancia e ironía. Un desfile que fue premiado por la ovación del público después de las poco más de cuatro horas que duró.