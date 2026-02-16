Enrique González, psicólogo y profesor de Servicios a la Comunidad: "La repetición no resuelve los problemas educativos si no hay apoyos"

¿Qué opina como profesional que ha trabajado con los dos modelos, Lomloe y Lomce, del cambio en los criterios para pasar de curso?

Hay que evaluar los pros y los contras. Lo primero que hay que tener claro es que la repetición no resuelve los problemas educativos si no va acompañada de otros apoyos. En un principio el alumno se puede sentir aliviado por no tener que repetir curso, pero esto también puede ir acompañado de la frustración que le puede ocasionar el llegar a un nuevo curso con lagunas en su aprendizaje.

¿Por qué se limitan las repeticiones de cursos?

La Lomloe sitúa la repetición como una medida excepcional, vinculada a criterios pedagógicos y no automática por suspensos, lo que reduce el enfoque punitivo y prioriza medidas de refuerzo, apoyos integrados y atención temprana. Esto está más alineado con las prácticas educativas en Europa.

¿Qué efectos psicológicos tiene suspender o repetir curso?

El suspenso y la repetición pueden crear estigmatización, sentimientos de fracaso y ansiedad académica, afectando a la motivación y la autoestima del alumnado, especialmente en contextos de desventaja social. Esto puede favorecer conductas de evitación, como es el absentismo. El alumno que pasa de curso con suspensos debe contar con apoyo emocional y recursos educativos, más tutorías y planes personalizados, ya que pasar sin estos apoyos puede suponer una trampa.

¿Funciona la repetición de curso para mejorar el rendimiento?

La evidencia científica muestra de forma consistente que repetir curso no produce mejoras académicas relevantes a largo plazo, y en muchos casos se asocia con resultados peores si no hay apoyos educativos.

¿Qué variables influyen en los suspensos?

Pese a lo que pueda pensarse, el esfuerzo no es la única variable que influye en un suspenso, hay otras causas vinculadas como pueden ser la dificultad de aprendizaje del alumno por diagnósticos tardíos o el código postal, que es una variable de las más importantes, ya que casi el 80% de los alumnos que suspenden o repiten proceden de entornos sociales desfavorecidos.

¿Existe el riesgo de que se normalice el bajo rendimiento?

Lo que busca este sistema es la convergencia con la UE, pero si lo que entiende el alumno es que este es el camino para hacerle las cosas fáciles sin esforzarse es que no se está mandando el mensaje correcto. Pasar de curso no es un regalo sino una oportunidad para mejorar.

¿Existe relación entre repetición y abandono escolar?

La repetición puede incrementar el riesgo de desafección y abandono escolar temprano, porque no aborda las causas reales de la dificultad de aprendizaje y puede reforzar actitudes negativas hacia la escuela.