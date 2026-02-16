Energía solar para blindar el regadío en Puerto Lumbreras

El Gobierno regional ha reforzado su apuesta por la modernización del regadío con una inversión estratégica en la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras, donde se han destinado más de medio millón de euros a mejorar la eficiencia energética mediante energía solar.

La actuación, con una inversión total de 1,4 millones de euros, ha contado con una aportación autonómica de 559.725 euros y se enmarca en las líneas de ayuda para modernización de regadíos e implantación de renovables en el sector agrario. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, visitó este lunes los trabajos y subrayó que se trata de un proyecto "estratégico" para garantizar la viabilidad de las explotaciones en una de las zonas más castigadas por la escasez hídrica.

Se evitarán 744 toneladas de CO2 al año

La intervención ha permitido instalar dos plantas solares fotovoltaicas de autoconsumo (tecnología flotante sobre balsa y estructuras sobre talud) en las estaciones de bombeo de Cañada de Alba y Elviras, con una potencia total de 1.522 kWp y una producción anual superior a 2.198 MWh. Gracias a ello, la comunidad reducirá su dependencia eléctrica en más de 2.246 MWh al año, con un ahorro estimado de 250.000 euros anuales.

Rubira destacó que estas actuaciones permiten avanzar hacia "un regadío más eficiente, más sostenible y con menores costes energéticos". Según explicó, cerca de mil agricultores y más de 4.000 hectáreas se benefician de un proyecto que evitará además la emisión de 744 toneladas de CO2 al año. "No solo es una apuesta ambiental, es una política estratégica de defensa del regadío murciano", afirmó.