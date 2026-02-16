El foro 'Región de Murcia te alimenta' atraerá a empresarios de Japón, EE UU, Australia o Emiratos Árabes

El Gobierno regional ha recibido "multitud de propuestas" para la organización de misiones inversas de empresas extranjeras en la Región, es decir, de delegaciones de importadores y cadenas del sector de la alimentación interesadas en conocer la producción regional con el objetivo de entablar relaciones comerciales.

Por ello, desde la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento, se ha planteado el foro ‘Región de Murcia te alimenta’, el evento donde se agruparán tanto las empresas extranjeras como de nuestra comunidad, que tendrá lugar en la Región de Murcia en el segundo trimestre de 2026.

La iniciativa de la Consejería que dirige Marisa López Aragón es una de las novedades del Plan de Internacionalización de 2026 presentado este lunes y se concibe como un evento ‘B2B’ (entrevistas a dos bandas) internacional orientado a reforzar la proyección exterior del sector agroalimentario regional, mediante la organización de entrevistas preagendadas entre empresas de la Región de Murcia e importadores y distribuidores internacionales seleccionados.

El objetivo principal del foro es «mostrar el potencial productivo y exportador de las empresas regionales del sector, facilitando el acceso directo a compradores internacionales procedentes de mercados estratégicos, seleccionados en función de los perfiles y necesidades de las empresas participantes».

Forma parte de las novedades del nuevo Plan de Internacionalización de la Consejería de López Aragón

La actuación que llevará a cabo el Ejecutivo murciano se apoya en un proceso estructurado de análisis y selección de contactos, desarrollado conjuntamente por el Info y la Red Exterior de Promotores, que incluye la identificación de perfiles empresariales, la búsqueda en bases de datos propias y externas, y una selección final de contactos alineados con los intereses comerciales de las empresas regionales.

La Red Exterior de Promotores remitirá un perfil detallado de los contactos que más se adecuen al perfil de empresas de la Región de Murcia participantes en el foro.

Por el momento, las empresas que han mostrado interés por participar en este foro sectorial son de países como Estados Unidos, México, Emiratos Árabes, Taiwán, Indonesia, Vietnam, Australia, Japón, Alemania o Reino Unido, aunque todavía pueden sumarse más.

Para la consejera López Aragón, esta iniciativa centrada en un sector esencial en las operaciones exportadoras de la Región «no solo va a permitir multiplicar la presencia exterior de la Región de Murcia, sino que se ha organizado a raíz del interés manifiesto de las empresas extranjeras, algo que habla y bien de la importancia de nuestras empresas y nuestros productos. Sin duda, la apertura al mundo es sinónimo de crecimiento y competitividad».