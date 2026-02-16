El Barahonda suma un nuevo Sol de la Guía Repsol y otros tres restaurantes de la Región estrenan uno

La Región de Murcia cuenta desde este lunes con un nuevo restaurante reconocido con dos Soles de la Guía Repsol. Se trata del Barahonda, situado en Yecla, que ya contaba con una de estas distinciones y ahora suma otra que le hace escalar al peldaño de establecimientos gastronómicos de la comunidad con dos de estos Soles, compartido con Almo y Local de Ensayo, ambos en Murcia, y Magoga, en Cartagena.

La Guía ha querido reconocer el diálogo entre vino y cocina conseguido por el joven chef al frente de los fogones de Barahonda, Alejandro Ibáñez, que el año pasado situó a Yecla en el mapa de la alta gastronomía al conquistar su primera Estrella Michelin.

Agustín Gálvez, jefe de cocina en El Baret, nuevo Sol Repsol / Repsol

Además, se estrenan con un Sol tres nuevos locales de la Región: El Baret Wine Bar e Hispano 1926, emplazados en Murcia, y La Casa de los Abuelos, en Jumilla. El primero de ellos, ubicado en la céntrica calle murciana Maestro Salvador Ortiz, ofrece a sus comensales cocina mediterránea de producto con una cuidada selección de vinos singulares, mientras que el Hispano 1926, en la calle Radio Murcia, sirve platos con ingredientes de calidad traídos de las lonjas y mercados más exigentes. Por su parte, La Casa de los Abuelos, de Bodegas Viña Elena, ofrece menús de cocina tradicional jumillana con toques modernos y maridada con una selección de vinos.

Baltasar Abellán, chef del restaurante El Hispano / Soles Repsol

Con estas incorporaciones, el territorio murciano aglutina un total de 26 restaurantes galardonados: 21 con Un Sol, cuatro con Dos Soles y uno con Tres Soles.

83 nuevos Soles en todo el país

Bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas', este lunes los nuevos Soles de la Guía Repsol 2026 se dieron a conocer en una gala en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. "Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Ana Jose García, chef de La Casa de los Abuelos / Soles Repsol

Entre los 83 nuevos Soles de toda España que se suman este año a la comunidad de la Guía, se distinguen tres restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: A Tafona (A Coruña), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca), que evidencian "la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país", como destacan los responsables de la guía gastronómica. Donde es posible probar cocinas muy diversas que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas, pero comparten una cultura común como nexo de unión. Así, la propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental. En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en ‘Voro’ un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad. Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para diez comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Once son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol, entre ellos el yeclano Barahonda, reconocido por su diálogo entre vino y cocina. También Bascoat (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; Callizo, que apuesta por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); Dos Palillos (Barcelona), en el que el Mediterráneo y Asia se hermanan con éxito; Dromo (Badajoz), mezcla de memoria familiar con vanguardia para ensalzar sabores populares; Fierro (Valencia) transita entre la costa y la huerta del entorno y Argentina; La Bicicleta, en Hoznayo (Cantabria), se mueve entre lo actual y lo atemporal para desmenuzar las raíces; Mesón Sabor Andaluz eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz; San Hô, en Tenerife, es un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; en Smoked Room (Madrid), las brasas y la temporada son protagonistas en esta barra omakase, y en Vandelvira (Jaén) los vegetales son los reyes de un menú pegado a la tierra.

Los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 distinguidos con Un Sol Guía Repsol 2026. Partidarios de menús más cortos y asequibles, responden a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle. “Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro", ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola&Menta (Valencia). La fusión internacional mengua mientras aumenta entre territorios de España. De ella presumen restaurantes como Cervus (Tarragona), un mix entre Catalunya y Andalucía; Troqué (Adeje), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o Besta (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego. Sentarse en una barra proporciona entrada en primera fila al espectáculo de cocinar en directo, como en EMi (Madrid); 539 Plats Forts, en Puigcerdá (Girona); El Bar Old School Food (Mérida), o Siseo (Lleida).

Andorra entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para Ibaya, abriendo la puerta a futuras distinciones, y siete Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol.

Cataluña, comunidad con más Soles

El Palau de Tarragona ha sido escenario de un acto emotivo y divertido presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce. Las cocineras y cocineros galardonados han podido disfrutar de ciudades tan emblemáticas como Tarragona y Reus, donde se celebró la fiesta de bienvenida a los nuevos Soles el domingo 15 de febrero.

“Cataluña es hoy el territorio con más restaurantes con Soles de la Guía Repsol en todo el Estado, y esto no es sólo un liderazgo numérico. Es el resultado de una manera de entender la gastronomía basada en el respeto por la tradición, la excelencia del producto y la capacidad constante de reinventarse. La celebración de la Gala de los Soles Guía Repsol en la Costa Daurada, coincidiendo con la distinción de Catalunya Región Mundial de la Gastronomía, supone un nuevo aval al excelente momento que vive la gastronomía catalana y al alto nivel de su cocina”, en palabras del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que "para Costa Daurada y Terres de l’Ebre a acoger la pre-gala y la Gala de los Soles Guía Repsol y los Soletes representa una oportunidad única de mostrarnos como una potencia gastronómica de primer nivel, por la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración".

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados Recomendados), con 242 novedades. Cataluña (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan. En la app de Guía Repsol se pueden consultar todos los Soles 2026.