Las empresas murcianas se lanzan este año a la conquista de Angola, Brasil o Mozambique para vender más al mundo

Afianzarse en los mercados internacionales tradicionales como Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido... Pero también seguir abriéndose al mundo con la apertura y refuerzo de otros "en expansión" como Argelia, México, Marruecos, Brasil o del Sudeste asiático para exportar "no solo productos, también el talento, la innovación, la calidad y la marca 'Región de Murcia'".

Bajo esa premisa se pone en marcha el Plan de Internacionalización 2026 de la Comunidad, que contempla hasta 141 actuaciones en 49 países de todos los continentes para que el tejido empresarial murciano se muestre al exterior, gane presencia y venda sus productos. Aunque la mayoría de iniciativas están orientadas al sector primario y la industria agroalimentaria, también se incluyen sectores como defensa, calzado, moda y mueble.

"Si queremos que funcione de verdad, tiene que llegar a todo el tejido murciano", dijo este lunes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la presentación del proyecto, que es "el principal instrumento estratégico del Gobierno regional para reforzar el posicionamiento internacional de nuestras empresas y atraer inversión extranjera directa que genere actividad productiva, innovación y empleo".

Una de las principales novedades para este año, anunció la consejera, será reforzar y la diversificación geográfica, con más acciones en Asia por la demanda del sector agroalimentario, el regreso a Brasil, el refuerzo de África y la apertura de destinos emergentes como Mozambique y Angola, además de misiones vinculadas al sector de la reconstrucción.

El plan incluye 37 misiones comerciales, 45 ferias internacionales y 14 acciones específicas para atraer inversión extranjera directa

López Aragón señaló que el plan, dotado con 8,7 millones de euros, se articula en tres principales ejes: el primero, la promoción comercial con 37 misiones comerciales, 45 participaciones en ferias internacionales y otras 45 actuaciones preparatorias y de acompañamiento empresarial, como análisis de mercados, capacitación, estudios sectoriales y apoyo técnico.

El segundo, la captación de inversiones, que este año incorpora como novedad unas 14 actuaciones específicas a través del área Invest Region of Murcia, "dirigidas a atraer proyectos que generen actividad productiva, innovación y empleo". Los mercados prioritarios para este año, dijo la consejera, serán muchos de América del Norte, Europa, Asia, Oriente Medio y el norte de África.

Vigilancia de mercados ante posibles riesgos

El tercer eje del plan se basa en la vigilancia estratégica. Como novedad, este año la Consejería ha puesto en marcha la Unidad de Vigilancia de Mercados, "un instrumento permanente de análisis para anticipar riesgos en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y disrupciones en las cadenas de suministro globales. Permitirá ofrecer información "contrastada a empresas y cámaras para mejorar la toma de decisiones".

López Aragón aseguró que ya ha desarrollado un estudio sobre cadenas de suministro globales, centrado en cereales e insumos agroalimentarios, plásticos y semifacturas, y hardware y electrónica, con escenarios a 1, 3 y 5 años para "anticipar riesgos y reforzar la resiliencia industrial y comercial de las empresas de la Región".

En la presentación del plan, coordinado por el Instituto de Fomento, acudieron los máximos representantes de las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, Miryam Fuertes, Miguel Martínez y Juan Francisco Gómez, respectivamente. Tras la presentación de las líneas generales del plan, la consejera se reunió con los presidentes para explicarles de forma específica más detalles sobre el proyecto "ambicioso, realista y útil, diseñado para que nuestras empresas vendan más, lleguen más lejos y lo hagan con mayores garantías", dijo López Aragón.

La consejera López Aragón señala que nace de un proceso participativo con más de 400 propuestas y agradece la colaboración de las Cámaras de Comercio

La colaboración de las Cámaras de Comercio de la Región es "absolutamente clave para optimizar los recursos, reforzar el apoyo a nuestras empresas y asegurar que cada misión comercial y cada feria respondan a una estrategia clara, centrada en mercados con verdadero recorrido".

Otra iniciativa destacada es el foro 'Región de Murcia te alimenta', que se celebrará en el segundo trimestre de 2026 como un evento 'B2B' entre empresas regionales e importadores y distribuidores internacionales mediante entrevistas preagendadas y a la que ya han mostrado interés en participar países como Estados Unidos, México, Emiratos Árabes, Taiwán, Indonesia, Vietnam, Australia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Brasil y Japón.

La responsable de Empresa recordó que el Plan de Internacionalización para este año "nace de un proceso participativo, con más de 400 propuestas procedentes de entidades empresariales y sectoriales, centros tecnológicos, cámaras de comercio y otros agentes especializados".

Eventos cerrados para 2027

El avance del Plan de Internacionalización contempla para 2027 una programación inicial centrada en la participación en ferias internacionales de alto impacto, orientadas a reforzar la visibilidad exterior del tejido empresarial regional y consolidar la presencia en mercados estratégicos.

Así, ya se está trabajando en la organización de estas actuaciones con el objetivo de garantizar su adecuada planificación y maximizar la participación empresarial. Entre las actuaciones previstas destacan Navdex (Abu Dhabi) y Feindef (Madrid), en el ámbito de la defensa; Marca (Bolonia), vinculada a la distribución; Gulfood (Dubái) y Salón Gourmets (Madrid) en alimentación y productos gourmet; así como Djazagro (Argel), enfocada en tecnología de proceso, envase e ingredientes.