Arranca la huelga médica en la Región: “Sin dormir, sin parar, un error puede matar”

“Sin dormir, sin parar, un error puede matar”. Esta ha sido una de las consignas coreadas este lunes por cerca de los doscientos médicos murcianos concentrados a las puertas de la Consejería de Salud en el primer día de los siete de huelga convocados por los facultativos a nivel nacional este mes de febrero.

El “deterioro” de la sanidad murciana ha llevado a los facultativos de la Región a protagonizar una concentración a las puertas de Salud, donde han llegado a cortar el tráfico en Ronda de Levante de Murcia.

Las consultas médicas estarán esta semana a medio gas como consecuencia del paro convocado por el sindicato CESM como respuesta a su oposición a la negociación que se está siguiendo del Estatuto Marco en el Ministerio de Sanidad y al acuerdo que ha alcanzado el departamento que dirige Mónica García con los sindicatos mayoritarios, pero también contra los incumplimientos de las mejoras acortadas con la Consejería murciana.

Javier Sánchez, ginecólogo en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia desde hace ocho años, afirma que “el tema de las guardias es uno de los motivos principales que le han llevado a salir hoy a la calle. Las guardias de 24 horas y el no poder trabajar a turnos son solo algunas de las perrerías que venimos aguantando”, a lo que también se suma la movilidad forzosa.

En la misma concentración también estaba Mercelly Baeza, médico en Urgencias de la Arrixaca que desde 2014 trabaja en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Esta doctora insiste en la necesidad de acabar con las guardias 24 horas: “no es lo mismo atender a las tres de la tarde que a las tres de la madrugada”. En su caso, afirma que “la conciliación no existe en el SMS”, ya que “me denegaron una reducción de jornada amparados por ‘necesidades del servicio’, una coletilla que le ponen a todo y con la que nos tienen asfixiados”.

La Atención Primaria también ha estado representada en las protestas de este lunes con profesionales como Concha Fernández, coordinadora y médico de familia en el centro de salud de El Palmar, quien explica que aunque ellos no tienen el problema de las guardias, “sí que nos afectan cuestiones como la categoría profesional o las reubicaciones por necesidades del servicio”.

En su caso, en el centro de salud de El Palmar hoy solo hay tres médicos de familia, un pediatra y un residente pasando consulta por los servicios mínimos, “todos los demás estamos de huelga”.

Rodolfo Castillo, expresidente del Colegio de Médicos y facultativo de Primaria en el centro de salud Molina-Norte, también se concentraba este lunes junto a sus compañeros para lograr mejoras laborales a través del nuevo estatuto que vendría a sustituir al vigente, del año 2003. Castillo insiste en la necesidad de que se abone la atención continuada y mejoren las condiciones, ya que “muchos de nuestros hijos, que hoy estudian Medicina, se plantearán si no es más rentable ser enfermero”.

Reclamaciones

El presidente del Sindicato Medico CESM en la Región de Murcia, Clemente Casado, recuerda que los profesionales reclaman un estatuto propio que regule las condiciones propias de su profesión y en el que desaparezcan las guardias de 24 horas, que las horas de guardia no se paguen por debajo del precio de la hora ordinaria y que computen para la jubilación, entre otras cuestiones.

Ante la falta de acuerdo, el calendario de protestas que se inició en 2025 se ha extendido a 2026 y los paros arrancan este lunes con la previsión de que los médicos cierren las consultas durante una semana al mes hasta el próximo mes de junio.

La protesta, en esta ocasión, no se dirige únicamente contra el Ministerio sino también contra la Administración regional, ya que CESM expone que en la lucha por el Estatuto Marco no solo el Ministerio de Sanidad tiene responsabilidad, ya que hasta el 80% del contenido debería concretarse en el ámbito autonómico y depende de la Consejería de Salud.

“Este es uno de los motivos por los que han decidido dar el paso de extender las protestas nacionales a la Región de Murcia, ante la desatención que percibimos por el Gobierno autonómico”, afirma Casado.

Los acuerdos de 2023 permitieron a la Consejería de Salud frenar las protestas que los médicos plantearon en aquel momento en las calles de la Región de Murcia por la sobrecarga laboral a la que estaban sometidos. Pero la mayoría de ellos no se han cumplido.

Entre los compromisos se encontraba el aumentar las plantillas en Atención Primaria con la creación de 112 nuevas plazas de médicos de familia y pediatras, de ellas quedan aún más de 70 plazas sin cubrir y una veintena que ni siquiera se han creado. También se firmó el limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 35 pacientes diario y a 25 en el caso de pediatría. Otro de los acuerdos pasaba por reducir las tarjetas sanitarias por médico a 1.250 en Medicina de Familias y 900 en pediatría, algo que tampoco se ha cumplido.

CESM acude al TSJ por los servicios mínimos

El Sindicato Médico de Murcia anuncia que ante los servicios mínimos “abusivos” que ha impuesto el Gobierno regional para esta huelga de una semana han acudido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), donde el sábado presentaron medidas cautelarísimas, a las que la justicia debe responder en un plazo de 24 horas.

La secretaria general de CESM, María José García Mateos, afirma que “no tiene sentido que se impongan servicios mínimos del cien por cien en determinados servicios, ya que lo habitual es que fueran los mismos de un sábado o festivo”.

En Bioquímica, por ejemplo, son del 50%, cuando los fines de semana no trabajan; en UCI del 100%, cuando los fines de semana la plantilla médica es de 1/3 respecto a un día laboral. Por lo que sostiene que “lo que hace el Gobierno regional con estos servicios es vaciar de contenido la huelga médica”.