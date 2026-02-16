Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alta expectación en los Lidl de Murcia por la lámpara led inalámbrica más bonita del mercado: rebajada al 20%, recargable y con un diseño minimalista

Dile adiós a los cables y a las pilas con esta nueva lámpara: destaca su tecnología de bajo consumo y buena durabilidad

La lámpara led inalámbrica aesthetic: la más bonita y buscada del mercado para decorar tu salón está en Lidl.

La lámpara led inalámbrica aesthetic: la más bonita y buscada del mercado para decorar tu salón está en Lidl. / Istock / Edwin Tan

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Los Lidl de la Región de Murcia traen cada semana nuevas ofertas, las más competitivas del momento. Desde la maleta convertible más buscada del mercado hasta los abrigos más adecuados para el fuerte viento que azotó la Comunidad. Asimismo, esta semana es el turno de la nueva lámpara led inalámbrica, la última sensación de la cadena.

Prueba de que la firma alemana de supermercados está apostando por el país y, en concreto por el sureste, es la apertura de un nuevo Lidl en Cartagena, la semana pasada, en el centro comercial Mandarache, con más de 1.000 plazas de aparcamiento para los clientes, lo que hará "mejorar notablemente la experiencia de compra", aseguró el establecimiento.

Que cada semana tengan nuevas ofertas no es casualidad. Cada artículo que Lild promociona, tanto en la web como en los supermercados físicos, se convierte en algo viral y acaba volando, por lo que es providencial darse prisa si te quieres hacer con una de estas lámparas minimalistas. Si esperas, la perderás. Así que si llevas tiempo deseando renovar la iluminación de tu casa sin hacer una gran inversión, no te lo pienses.

Lámpara led recargable de Lidl.

Lámpara led recargable de Lidl. / Lidl

La lámpara led inalámbrica más bonita está en Lidl por menos de 10 euros

Esta lámpara es la revolución de la decoración del hogar. Es recargable, ligera y no tiene cables a la vista: esta última es su gran ventaja. Tiene mucha facilidad para quedar bien en cualquier zona de la casa. Se puede colocar en la mesita de noche, en una estantería, en el escritorio o incluso en la terraza sin preocuparse por enchufes cercanos. Su diseño minimalista es perfecto para encajar en cualquier ambiente que quieras crear.

Si a todo esto, le sumas que su precio está rebajado un 20%, conviertes a este artículo en una auténtica ganga. Sin embargo, desde la misma página web te advierten: "¡Date prisa! Otros clientes están comprando y quedan pocas unidades".

La lámapra led recargable de Lidl más aesthetic.

La lámapra led recargable de Lidl más aesthetic. / Lidl

Es evidente que, como suele ocurrir en Lidl, el factor precio es el detonante del fenómeno que experimentan sus artículos. En el caso de esta lámpara, el precio se sitúa muy por debajo de modelos similares que encontramos en tiendas especializadas de decoración. Está disponible desde este domingo, 15 de febrero, por 9,49 euros gracias a su descuento.

El diseño de este artículo apuesta por una silueta sencilla. Encaja tanto en salones modernos como en los dormitorios más clásicos. Está disponible en color marrón, sin estridencias Ideada para no robar el protagonismo de la sala. Para finalizar, su tecnología LED garantiza bajo consumo y buena durabilidad, mientras que su sistema recargable permite olvidarse de pilas y cables durante horas.

