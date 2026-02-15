Los sueldos más bajos marcan la diferencia entre rentas del trabajo y empresariales

Las diferencias entre las rentas medias del trabajo y las rentas empresariales y profesionales declaradas en el IRPF son menores en la Región de Murcia que en el conjunto del Estado. Sin embargo, esta aparente menor brecha no responde a una mayor declaración de ingresos por parte de los autónomos murcianos, sino al menor nivel de salarios y pensiones en la comunidad.

Esta es una de las principales ideas que saca el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el murciano José María Mollinedo, tras ser consultado por este periódico sobre el estudio Estimación de la brecha fiscal (tax gap) en el IRPF, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que señala que la Región pierde unos 1.243 millones al año en recaudación por el fraude fiscal del IRPF.

De acuerdo con el análisis propio realizado por Mollinedo, en las dos últimas décadas las rentas medias del trabajo (que engloban a salarios de los trabajadores, pensiones y prestaciones por desempleo) han estado siempre por encima de las rentas medias empresariales y profesionales declaradas tanto a nivel estatal como en la Región. No obstante, apunta, en el caso murciano, la distancia entre ambas magnitudes es inferior a la media nacional.

Mollinedo insiste en que esta circunstancia no debe interpretarse como un mayor nivel de cumplimiento o de ingresos declarados por parte de los trabajadores autónomos de la Región. «La menor diferencia se explica por las rentas salariales y las pensiones más bajas en Murcia respecto al conjunto del país», apuntan desde Gestha.

Más control y vigilancia

Desde 2003 las tasas de incumplimiento han ido reduciéndose en toda España, recuerda Mollinedo, en paralelo a la aprobación de distintas leyes antifraude (2006, 2011 y 2021) que han reforzado los mecanismos de control y vigilancia, sobre todo a partir del año 2021 con el límite de los pagos en efectivo hasta un máximo de 1.000 euros.

«A diferencia de la media estatal, en estos 24 años la diferencia regional declarada en las rentas del trabajo respecto a la estimación directa ha aumentado de 3.240 euros a los 4.044 euros, un 24,8% en términos absolutos, y si se compara con la mayor renta media del trabajo de 2023 la diferencia apenas ha disminuido un 2%», señala Gestha en sus conclusiones.

También perduran, añaden, las diferencias declaradas las rentas de los microempresarios en el sistema de módulos no agrarios o agropecuarios que han subido hasta 9.870 y 15.996 euros, respectivamente, aumentando las diferencias en relación con las mayores rentas del trabajo un 141,8% y 29,6% por lo motivos citados.

Por último, Mollinedo resalta que si en la comparativa se excluyen a los autónomos de la Región que declaran perdidas, esas diferencias se atenúan entre los profesionales y los medianos empresarios que en la declaración del IRPF 2023 (presentada entre abril y junio de 2024) declararon ganar de media 335 euros anuales menos que lo que declararon los trabajadores y pensionistas.

Pero los microempresarios en módulos «aumentaron las diferencias hasta los 9.789 y 15.862 euros, un 33,5% y 3,4% respecto de las rentas medias del trabajo, por el motivo citado anteriormente, si bien se aprecia una mayor declaración de las rentas agropecuarias en la Región respecto de la media estatal».