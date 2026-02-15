Síndrome de Angelman en la Región de Murcia, los ‘niños felices’: "Es un camino tortuoso en el que Pilar es todo un ejemplo"

Pilar Bernal, una joven murciana de 19 años, vuelve del colegio y de su terapia semanal y recibe a La Opinión con una gran sonrisa. Esa es quizá una de las características más llamativas de esta chica y de todos los pacientes diagnosticados como ella de síndrome de Angelman, una enfermedad considerada rara por su baja prevalencia.

Las personas afectadas por este síndrome también son conocidas como ‘niños felices’, ya que tienen una conducta característicamente alegre, con risas frecuentes y una gran sociabilidad.

Este domingo, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Angelman, enfermedad genética no hereditaria que está causada por la alteración de un gen del cromosoma 15.

Pilar es hermana melliza de Belén, ambas nacieron como dos niñas sanas y fueron pasando durante su primer año de vida los controles pediátricos habituales como cualquier otro bebé. "Fue cuando tenían 13 meses cuando vimos una diferencia entre ambas, un retraso", explica su padre, Diego Bernal.

A los padres de Pilar les saltó la alarma al ver diferencias en el desarrollo con su melliza

En esos momentos, sus padres observaron que Belén comenzaba a andar, pero Pilar solo gateaba, no iban al mismo ritmo. Esto les llevó a consultar a varios pediatras y estos les derivaron a un neuropediatra que sometió a Pilar a diferentes pruebas. Ahí fue cuando detectaron la enfermedad, tras un análisis genético le confirmaron el nombre y el apellido: síndrome de Angelman.

"El diagnóstico llegó cuando Pilar tenía poco más de un año de edad y es ahí, cuando ves todo lo que no va a poder hacer tu hija, cuando se te viene el mundo encima", recuerda.

La niña tenía una alteración en el cromosoma 15 del alelo materno que le afectaba al gen UBE3A, el encargado del desarrollo neurológico. El padre de Diego le dijo que cogiera el toro por los cuernos, que "la cría tenía que salir adelante" y "eso fue lo que hicimos".

Pilar comenzó desde muy pequeña a ir a Astrapace -asociación encargada de ofrecer servicio de atención integral a personas con discapacidad intelectual-, a sesiones de piscina y a terapia.

"El camino es tortuoso, no es igual que el desarrollo que ha tenido su hermana Belén, que se encuentra actualmente estudiando Farmacia en Granada, pero Pilar es todo un ejemplo de superación".

Esta joven murciana sigue adelante con sus metas y ya está cursando 2º de Secundaria

A esta joven murciana la enfermedad le ha afectado principalmente al habla, por lo que en la mayoría de las ocasiones utiliza una aplicación que tiene en el tablet con pictogramas y con la que se comunica con su familia para trasladarles si tiene hambre o si quiere dormir. Pilar come sola, aunque necesita ayuda para otras tareas como vestirse y una atención continua.

En estos momentos asiste a clases en el colegio Gabriel Pérez Cárcel de Murcia, donde está cursando 2º de Secundaria y donde también recibe sesiones de fisio y logopeda.

Su padre reconoce que han tenido la suerte de contar con los medios necesarios para poder dar a Pilar todas las terapias que ha necesitado. Lo que también les empujó a ayudar a otras familias a través de la Asociación de Síndrome de Angelman en la Región de Murcia, entidad que Diego Bernal llegó a presidir, y a poner en marcha en la avenida Juan Carlos I de Murcia el centro Pilar Bernal, instalaciones que han donado en usufructo a D’Genes durante 25 años para la atención a pacientes con enfermedades raras y «de las que nadie se va sin terapia».

En la Región de Murcia hay unas diez familias afectadas por síndrome de Angelman, "la mayoría nos conocemos y mantenemos el contacto, ya que coincidimos en los encuentros que se organizan y en los que compartimos una misma realidad", indica Diego.

Además, aprovecha para reivindicar la importancia de estas terapias para los niños afectados y, aunque afirma que la lucha de los padres para que sus hijos se integren es constante, pide a la sociedad "que ayude para que esta integración sea real".

Campaña ‘Únete a nosotros’

Desde la Asociación de Síndrome de Angelman recuerdan que su labor se centra en mejorar la calidad de vida de los niños y adultos con síndrome de Angelman y de sus familias, a través del apoyo, la información, la formación y el impulso a la investigación.

Además, con motivo del 15 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Angelman, han lanzado una nueva campaña de sensibilización y recaudación bajo el lema ‘Únete a nosotros’, con la que se pretende dar visibilidad al síndrome, acercar su realidad a la sociedad y reforzar el apoyo a las familias.

Noticias relacionadas

En esta ocasión, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a apoyar las investigaciones en marcha sobre el síndrome de Angelman, contribuyendo a avanzar en el conocimiento, el abordaje y las posibles opciones terapéuticas futuras.