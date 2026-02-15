El Puerto de Cartagena refuerza su apoyo al sector hortofrutícola regional en Fruit Logistica Berlín

La fortaleza exportadora del sector hortofrutícola español, y muy especialmente de la Región de Murcia, exige hoy cadenas logísticas cada vez más eficientes, fiables y sostenibles. En este contexto, la ubicación estratégica del Puerto de Cartagena, en el sureste peninsular, y su conexión directa con uno de los principales hinterlands agrícolas de Europa, lo sitúa como un emplazamiento clave para las empresas que buscan rapidez en los tránsitos, seguridad operativa y excelencia en la conservación del producto. Factores todos ellos determinantes en un sector donde el tiempo y la integridad de la mercancía marcan la diferencia competitiva.

Esta apuesta estratégica se ha puesto de manifiesto en la presencia del puerto en Fruit Logistica, la feria de referencia mundial del sector hortofrutícola, donde el Puerto de Cartagena ha participado de forma destacada con dos estands, uno integrado en el espacio de la Región de Murcia y otro en el de Puertos del Estado. Una presencia que responde a una estrategia clara de posicionamiento como infraestructura logística clave para la exportación hortofrutícola, alineada con las nuevas exigencias del mercado europeo en materia de sostenibilidad, resiliencia, fiabilidad y eficiencia intermodal.

Representantes del Puerto de Cartagena junto a Fernando López Miras en Fruit Logistica. / APC

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha desarrollado esta acción internacional con tres objetivos estratégicos: abrir nuevos mercados internacionales, dar visibilidad a las inversiones en infraestructuras especializadas y reforzar su posición como uno de los puertos más competitivos del sistema portuario español. Una hoja de ruta orientada a afianzar la confianza del sector hortofrutícola y consolidar Cartagena como hub logístico de referencia en el Mediterráneo.

Durante la feria, el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, trasladó a empresas exportadoras y operadores logísticos que “desde el Puerto de Cartagena trabajamos de forma coordinada y constante para acompañar a las empresas en sus procesos de internacionalización, facilitando conexiones marítimas competitivas y diversificadas, tanto en servicios directos como en conexiones feeder con las principales rutas globales”.

Nuevas conexiones marítimas y apertura de mercados

En los últimos años, el Puerto de Cartagena ha reforzado su conectividad con la puesta en marcha de un nuevo servicio marítimo semanal con África Occidental, que conecta Cartagena con destinos estratégicos como Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Ghana, República Centroafricana y Chad, ampliando el horizonte comercial de las empresas de la Región de Murcia y su área de influencia.

Estas conexiones se complementan con líneas feeder internacionales operadas por navieras de primer nivel como Maersk, MSC (en colaboración con WEC Lines), CMA CGM o Seatrade, integrando al puerto en las grandes redes marítimas globales y ofreciendo soluciones 'puerta a puerta' adaptadas a las necesidades del sector.

Infraestructuras especializadas al servicio de la carga perecedera

El compromiso del Puerto de Cartagena con el sector hortofrutícola se materializa en infraestructuras específicamente diseñadas para este tipo de tráficos. La Terminal Hortofrutícola dispone de un muelle de 405 metros de longitud y 11,25 metros de calado, atraque ro-ro para tráfico rodado, grúas con capacidad de entre 6 y 30 toneladas y amplios almacenes frigoríficos gestionados por DGSP, con más de 12.500 m² de superficie y capacidad para 10.000 pallets en cámaras de frío.

A ello se suma una completa red de conexiones reefer y servicios logísticos especializados que garantizan la integridad de la cadena de frío desde el origen hasta el destino final, reforzando la calidad del servicio ofrecido a los exportadores.

Uno de los hitos más relevantes es el nuevo Puesto de Control Fronterizo, ubicado en el muelle de Santa Lucía. Esta infraestructura triplica la capacidad de inspección de productos hortofrutícolas, pasando de cuatro a catorce puertas de control, lo que supone una reducción significativa de los tiempos de espera. El nuevo PCF concentra en un único edificio moderno y altamente tecnificado todos los servicios de control como Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Sanidad Exterior, SOIVRE y Aduanas, mejorando la coordinación, la seguridad alimentaria y la eficiencia operativa.

De forma complementaria, la Autoridad Portuaria ha desplegado una plataforma digital de gestión del PCF que incrementa la transparencia, la trazabilidad y la planificación de inspecciones, aportando certidumbre a toda la cadena logística.

Intermodalidad, sostenibilidad y visión de futuro

La apuesta por la intermodalidad constituye otro de los pilares estratégicos del puerto. Durante este año entrará en servicio la conexión ferroviaria, con una inversión superior a los 75 millones de euros, que permitirá operar trenes de 750 metros y conectar directamente Cartagena con Madrid, el Corredor Mediterráneo y Europa. El desarrollo del nodo logístico de Algodor, en Aranjuez, facilitará el trasvase de tráficos de la carretera al ferrocarril, evitando la emisión de unas 2.900 toneladas de CO₂ anuales.

De cara al futuro, el Puerto de Cartagena impulsa proyectos estratégicos como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la nueva Terminal Polivalente de Barlomar, concebida para combinar ecoeficiencia, intermodalidad y capacidad para operar grandes buques portacontenedores. A ello se suman iniciativas innovadoras como el “Frío Ecológico”, un sistema pionero de aprovechamiento del frío sobrante que permitirá reducir costes energéticos y emisiones.

Todo este esfuerzo se desarrolla en estrecha colaboración con el sector hortofrutícola regional y asociaciones como Apoexpa, Proexporty Fecoam, así como con el Gobierno regional, y los operadores logísticos Daniel Gómez Servicios Portuarios y Terminal Marítima de Cartagena con un objetivo compartido: consolidar una alianza estratégica que refuerce la competitividad internacional del sector y sitúe al Puerto de Cartagena como su socio logístico natural.