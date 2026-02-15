El PP reivindica a Sánchez el bombeo de la rambla del Albujón

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), por medio de su diputada María Casajús, volvió a reclamar la «ejecución inmediata del bombeo de la rambla del Albujón» debido a la entrada de 30 millones de litros diarios de agua dulce cargada de nutrientes al Mar Menor.

Además, el PP recordó que el Gobierno de España declaró en 2021 la renovación del sistema de bombeo de la rambla del Albujón como «actuación de interés general del Estado, de utilidad pública y de urgencia, incorporándola al Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor». «Cinco años después, esta infraestructura sigue sin ejecutarse», denunció la diputada.

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Segura declaró en julio de 2020 el acuífero del Campo de Cartagena en «mal estado químico», lo que obliga, conforme a la Ley de Aguas, a la elaboración y aprobación de un programa de actuación para su recuperación. «Dicho programa continúa sin desarrollarse plenamente y debe contemplar de forma expresa medidas dirigidas a rebajar el nivel freático y evitar las descargas continuas hacia la rambla del Albujón y el Mar Menor», incidió Casajús.

Por ello, los populares presentaron una moción en la Asamblea Regional para «exigir la actuación inminente del Gobierno de España». Casajús pidió la aprobación inmediata del programa de recuperación del acuífero del Campo de Cartagena junto el sistema de bombeo de la rambla del Albujón, según explicó, estas dos acciones son «clave» para «reducir una de las principales presiones estructurales que sufre el Mar Menor».

«Los datos oficiales del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Segura evidencian la gravedad de la situación», detalló. Entre el 1 de octubre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, el volumen acumulado de agua que ha llegado al Mar Menor a través de la rambla del Albujón asciende a 6,35 hectómetros cúbicos, quintuplicando el registrado en el mismo periodo del año hidrológico anterior.

Por su parte, el diputado socialista Manuel Sevilla defendió que «el PP sabe perfectamente que ya está adjudicada la redacción del proyecto de renovación total de la impulsión en la rambla de El Albujón». Por lo que considera «indecente» que los populares exijan medidas al Gobierno de España «para frenar un problema que ha generado la desidia y la falta de gestión del Partido Popular en los 30 años que lleva gobernando la Región de Murcia».

En este sentido, Sevilla destacó que «el Gobierno de López Miras lleva cinco años retrasando la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor», entre las que citó el Programa de Actuación para el Control de la Contaminación por Nitratos «que deberían estar ya en funcionamiento y ayudando a la recuperación del Mar Menor».