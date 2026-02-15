Portmán Vivo sigue defendiendo el dragado de la bahía

El pasado martes, la regeneración ambiental de la bahía de Portmán volvió a la palestra cuando el Ministerio para la Transición Ecológica levantó la suspensión del contrato para redactar el proyecto definitivo, un movimiento que reactivaba el proceso y dejaba entrever una posible vía intermedia entre las posiciones enfrentadas. Tras el anuncio, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de La Unión se unieron para manifestar su rechazo, y ahora es la Asociación Portmán Vivo quien manifiesta su disconformidad.

Así, desde la Asociación, que forma parte de la Comisión de Seguimiento del proyecto, manifiestan que rechazan «las recientes actuaciones unilaterales del Gobierno de España, comunicadas mediante nota de prensa, quebrantando la propia esencia de la Comisión de Seguimiento para la recuperación ambiental de la Bahía de Portmán».

Del mismo modo, señalan que desde la Asociación siempre han defendido el dragado de la bahía hasta la recuperación de la línea de costa acordada -de 280 metros-, permitiendo así la creación de una playa estable —para lo que, apuntan, es imprescindible mantener la escollera actual, abriéndola por poniente y levante—, de calado limitado, y recuperar el puerto para sus usos tradicionales.

Por último, desde Portmán Vivo afirman que la solución que defienden está «basada en la exitosa experiencia de la recuperación de la playa de Las Teresitas», en Santa Cruz de Tenerife, y que es «técnicamente viable, económicamente factible, y ambientalmente favorable».

Por tanto, la Asociación Portmán Vivo se suma a las críticas a la última decisión del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene, como se señaló al principio, en contra también tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de La Unión.

Estos últimos consideran, como señalaron en una rueda de prensa el pasado miércoles el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, que se trata de una «renuncia de facto» del Gobierno central a liderar el proyecto y que «traslada decisiones estratégicas y, por tanto, el futuro de Portmán a operadores privados».

El origen de la actual controversia se sitúa en el giro que dio el Ministerio en 2024, cuando abandonó el proyecto histórico de retirada masiva de estériles mineros para apostar por el sellado total de los residuos acumulados en la bahía mediante arena limpia, que chocó con la alternativa defendida desde hace años por los vecinos de Portmán, el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: el retranqueo de la línea de costa en 250 metros, la retirada de estériles y su traslado a las cortas mineras, el dragado hasta el antiguo puerto y la construcción de los diques de abrigo del puerto y la playa.

Tras meses de bloqueo, el Ministerio dio a conocer el martes que durante la suspensión del contrato encargó al CEDEX estudios sobre la estabilidad de la playa y el comportamiento de las distintas alternativas, analizando la opción que contaba con el aval social, del Ayuntamiento y de la Comunidad, que no fue la mejor valorada, por lo que se solicitó un segundo estudio centrado en la alternativa de sellado completo, que había obtenido la mayor puntuación técnica. Tras valorar esta solución, anunció el Ministerio, el CEDEX ha formulado una serie de recomendaciones para garantizar una playa estable formada por material no contaminado, que serán incorporadas al trabajo del consultor encargado de redactar el proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental, que «no estará obligado a ceñirse estrictamente a ninguna de las alternativas iniciales», pero sí a asumir los criterios técnicos fijados.