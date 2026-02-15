Un mapa genético de mariposas y polillas para revolucionar el control de plagas

Disponer de un mapa genético completo de las mariposas y polillas europeas puede convertirse en una herramienta clave para anticipar, identificar y controlar plagas agrícolas con una precisión inédita, reduciendo daños sobre cultivos y evitando impactos colaterales sobre la biodiversidad. Ese es el objetivo del proyecto Psyche, en el que participa de forma activa el grupo de investigación ‘Evolución y Conservación de Lepidópteros’ de la Universidad de Murcia (UMU), liderado por Antonio Ortiz Cervantes.

El equipo de la UMU tiene la labor de suministrar al consorcio especies endémicas de la península ibérica, participando en la redacción de artículos científicos y aportando soporte técnico desde sus infraestructuras de laboratorio. Es la contribución a una iniciativa que aspira a algo sin precedentes: generar y estudiar genomas de referencia de un orden animal completo.

El proyecto Psyche, liderado por el Wellcome Sanger Institute de Cambridge y coordinado en España por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), reúne a 184 investigadores de 34 países. Su objetivo es secuenciar, a nivel cromosómico, las 10.000 especies descritas de lepidópteros en Europa. Ya ha alcanzado un primer hito: los 1.000 genomas secuenciados. Con esa cifra, mariposas y polillas se han convertido en el orden animal con mayor número de genomas de referencia del planeta.

Este ambicioso proyecto sigue la estela la estela del proyecto Genoma Humano que transformó la medicina moderna. Como explica Ortiz, ambos comparten la «secuenciación completa del genoma de organismos», la «identificación de genes y su función», «la comprensión de patrones evolutivos» y «el desarrollo de tecnologías avanzadas de secuenciación masiva y bioinformática», todo ello bajo un modelo de colaboración internacional entre universidades, centros de investigación, museos y sociedades científicas. Pero la diferencia de escala es notable: mientras el genoma humano abordó una sola especie, «en esta primera fase del Psyche el objetivo es secuenciar el genoma de 10.000 especies de lepidópteros incluyendo mariposas y polillas. La diferencia es enorme por las posibilidades de comparar y entender los patrones evolutivos de este grupo de insectos», señala el docente de la UMU.

Ese salto comparativo tiene consecuencias directas en la gestión de plagas. La secuenciación del genoma, señala Ortiz, permite «la identificación rápida de especies en las diferentes fases del ciclo de vida». Además, facilita el «descubrimiento de especies crípticas», organismos morfológicamente idénticos pero genéticamente distintos y reproductivamente aislados. En el terreno agrícola, confundir este tipo de especies puede traducirse en aplicar medidas ineficaces o inadecuadas.

Desde el punto de vista de la entomología agrícola, la información genómica permite estudiar «los genes asociados a las resistencias metabólicas, las mutaciones de los sitios diana donde actúan los fitosanitarios y los mecanismos regulatorios que activan las resistencias». En otras palabras, ofrece la posibilidad de entender por qué determinados insectos dejan de responder a productos químicos y cómo se activan esas resistencias. También aporta conocimiento sobre «los mecanismos que permiten la vulnerabilidad de las especies por parte de organismos utilizados en el control biológico como virus, bacterias y hongos» y sobre la eficacia de insectos parásitos que atacan distintas fases del ciclo vital.

«El manejo de esta información debe permitir actuar directamente sobre las especies plagas evitando la interacción con las especies que no son plaga y nos benefician con sus servicios ecosistémicos», explica Ortiz. Entre esos servicios figuran la polinización, el papel en las cadenas tróficas y su función como bioindicadores de la calidad ambiental.

Retos

No obstante, la empresa es técnicamente compleja: «Desde poder capturar todas las especies previstas, ya que la mayoría no son comunes, disponer de congeladores de -80ºC, realizar envíos entre los laboratorios en esas condiciones térmicas, manipular las muestras para obtener ADN de excelente calidad y evitar la contaminación o los requerimientos informáticos para ordenar los numerosos fragmentos de ADN mediante supercomputación», señala Ortiz.

Todo esto, apunta el investigador de la UMU, «necesita de unos recursos financieros, técnicos y humanos muy importantes para el procesado de las muestras, la computación y el almacenamiento, la coordinación de las partes implicadas y, finalmente, la interpretación de los resultados que se obtienen».

Aun así, la lógica de fondo es contundente. Disponer de más de 10.000 genomas completos permite, en palabras de Ortiz, «entender los procesos evolutivos y los fenómenos de selección natural en el desarrollo de los genes involucrados en las funciones principales y los encargados de la regulación del genoma». Estratégicamente, añade, esa información compartida «permite avanzar en colaboraciones y en el desarrollo de nuevos proyectos en el conocimiento de la biodiversidad».