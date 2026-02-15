Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil anuncia controles sorpresa en Murcia a cualquier hora y en cualquier carretera

La campaña ya ha comenzado y pondrá el foco en documentación y estado técnico de los vehículos

Imagen de recurso de un control de tráfico de la Guardia Civil.

Imagen de recurso de un control de tráfico de la Guardia Civil. / Eduardo Parra - Europa Press

Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una campaña para controlar, entre otras, las carreteras que afectan a los conductores de la Región de Murcia. De esta forma, pretenden intensificar las inspecciones a los vehículos, comprobando la documentación y el estado técnico, con especial hincapié en los elementos de seguridad.

La campaña empezó el pasado lunes y tiene previsto estar hasta el domingo, 15 de febrero. En la edición del año anterior, se pudo registrar hasta 1.067 vehículos, de los cuales 328 fueron denunciados, con un total de 434 denuncias.

Más de 400 denuncias

La iniciativa intensificará las inspecciones a los vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros. La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, aclaró que "los controles se centrarán también en el conductor profesional, verificando su habilitación y permisos".

En esta misma línea, Jerez recordó que también se comprobará "el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso". Además, espetó que "se vigilarán las principales causas concurrentes de la siniestralidad vial, como los excesos de velocidad, el consumo de alcohol y drogas y las distracciones al volante".

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil registra un camión.

Un agente de Tráfico de la Guardia Civil registra un camión. / Delegación

Controles a cualquier hora y en cualquier carretera

La DGT advierte de que sus agentes de Tráfico de la Guardia Civil realizarán los citados controles en cualquier carretera y a cualquier hora del día con el objetivo de localizar vehículos con irregularidades y sancionarlos.

La jefa provincial de Tráfico apuntó a la antigüedad de los vehículos y destacó que en 2025 se registraron "tres siniestros mortales en los que el vehículo del fallecido era un camión de más de 3.500 kilos, con una antigüedad media de 19 años".

Un total de ocho de las 33 víctimas mortales registradas en las carreteras de la Región de Murcia el año pasado fallecieron en accidentes de tráfico en los que estuvo implicado un camión: un 24% del total.

