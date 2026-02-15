Fruit Logistica, punto de encuentro de Cajamar y el sector hortofrutícola

Fruit Logistica, la feria internacional líder para el comercio mundial de frutas y hortalizas que se celebra anualmente en Berlín, volvió a reunir a miles de profesionales de todo el mundo y concretamente a muchas de las empresas y cooperativas de la Región. Este evento, considerado el principal punto de encuentro global de la cadena de valor del producto fresco —desde la producción hasta la comercialización— acogió a más de 2.500 expositores de más de 90 países y atrajo a decenas de miles de compradores, distribuidores y expertos para explorar tendencias, innovaciones y oportunidades de negocio.

En esta edición, como en las anteriores, Cajamar, primera cooperativa de crédito española referente en el sector agroalimentario, refuerza una vez más su papel como aliado estratégico del sector hortofrutícola español, acompañando a las cooperativas, empresas y organizaciones de la Región de Murcia que participan en este evento clave para la internacionalización y competitividad del sector.

La delegación de la entidad presente en la edición 2026 de Fruit Logistica ha estado integrada por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; los vicepresidentes José Luis Heredia y Bartolomé Viúdez; el director general, Sergio Pérez; y la directora territorial de Murcia, María Dolores Pagán, junto a otros directivos y responsables del área de negocio agroalimentario.

"Una muestra más de nuestro acompañamiento a empresas y cooperativas murcianas es estar en esta feria" María Dolores Pagán — Directora territorial de Cajamar en Murcia

Cajamar: un socio para el desarrollo y crecimiento

Desde hace años, Cajamar ha estado presente en Fruit Logistica, respaldando al sector agroalimentario murciano y nacional con productos y servicios financieros especializados, así como con apoyo técnico, para impulsar la innovación y eficiencia de las explotaciones y negocios. Este asesoramiento comprende desde soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada campaña, acceso a mercados exteriores y la gestión eficiente de recursos asesoramiento, entre otras.

María Dolores Pagán, directora territorial de Cajamar en Murcia, destacó la importancia de esta feria para los productores españoles, especialmente los murcianos: «Fruit Logistica es un escaparate imprescindible para nuestras empresas hortofrutícolas. Permite mostrar no solo nuestros productos de alta calidad, sino también nuestra capacidad de innovación, sostenibilidad y eficiencia. Y señaló que «para Cajamar, acompañar a las empresas de la Región de Murcia en esta feria no es solo un compromiso financiero, sino un compromiso con su crecimiento y presencia global».

Asimismo, Pagán subrayó también la estrecha vinculación entre Cajamar y el sector: «Nuestra cooperativa de crédito ha crecido junto al sector agroalimentario. Sabemos que las necesidades de financiación van de la mano de la capacidad de adaptación a mercados exigentes y a desafíos como la sostenibilidad ambiental o la digitalización. Por eso, nuestro apoyo combina soluciones de financiación, asesoramiento técnico y acompañamiento estratégico en los principales foros internacionales».

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Subira; María Dolores Pagán; Fernando López Miras, y Bartolomé Viúdez en la feria berlinesa. / Cajamar

Innovación, conocimiento y transferencia al sector

Cajamar ha reforzado en 2025 su compromiso con la innovación y la transformación del sector agroalimentario, a través de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, mediante una intensa actividad investigadora y de generación de conocimiento. Sus dos centros experimentales participan en cerca de cien proyectos, principalmente internacionales y en colaboración público-privada, además de recibir más de 3.700 visitantes anuales. A esto se suma su amplia línea editorial de su Servicio de Estudios y Publicaciones, con la elaboración y edición de 10 libros, 441 artículos y 35 informes de mercado, en 2025, consolidando su papel como referente en análisis económico y agroalimentario.

En el ámbito digital, Plataforma Tierra ha continuado creciendo como espacio de referencia para profesionales, que registró más de 1,2 millones de visitas a sus contenidos y herramientas. Además, ha organizado 148 cursos de formación: presenciales, webinarios y online, en lo que participaron más de 11.700 asistentes.

También cuenta con Cajamar Innova, la incubadora especializada en tecnología del agua, ha impulsado la creación de 95 startups y sigue ampliando su ecosistema emprendedor con nuevas convocatorias agrotech y foodtech. Todo ello contribuye a fortalecer un Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de primer nivel y a promover soluciones innovadoras para los retos del siglo XXI.

En un contexto global dinámico y competitivo, Cajamar mantiene su apuesta por fortalecer la posición de las empresas hortofrutícolas españolas en los mercados internacionales. La presencia continuada en Fruit Logistica Berlin forma parte de una estrategia más amplia de acompañamiento al sector, basada en la especialización financiera, la transferencia de conocimiento y la promoción exterior, con el objetivo de consolidar aún más el liderazgo de España como productor y exportador de frutas y hortalizas.