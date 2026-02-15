Elegancia, fantasía, humor y baile en el Carnaval de Águilas

Una de las citas más esperadas en el panorama cultural y festero de la Región de Murcia está de vuelta, y lo hace de la mano de la fantasía, el humor, la elegancia y el baile, mucho baile. El Carnaval de Águilas inunda durante estos días las calles de ese color tan especial que solo el municipio costero es capaz de conseguir gracias a un evento que en 2015 fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional por la Secretaría de Estado de Turismo.

Drag Perseida, ganadora de la Gala de Drag Queen . / Fernando Mula

Nadie quiere perderse unas fiestas rebosantes de alegría que dieron inicio el pasado jueves con la espectacular Suelta de la Mussona, a quien este año ha dado vida Gaby Martínez, de la peña Los amantes del Chichi. Ayer debía ser el turno de la Mussona infantil, Cristina Valverde, pero la alerta amarilla y naranja por fuertes vientos ha acabado reprogramando la agenda para el día de hoy. Tendrá lugar a las 19:00 horas en el mirador del Castillo de San Juan de las Águilas, para dar paso a la Batalla infantil de Don Carnal y Doña Cuaresma, encarnados por Alejandro Navarro y Laura Morata, a las 20:30 horas en la Plaza de España. Marina Pérez, Musa Infantil, completa el cuarteto de protagonistas infantiles de una jornada de Carnaval que de la mano de sus homónimos adultos (Silvia Vivancos en su papel de Doña Cuaresma, Unai Peón convertido en Don Carnal, y Paula Robles como Musa), ofrecerán una tradicional y esperada batalla de cascarones.

Suelta de la Mussona. / Fernando Mula

El pregón oficial del Carnaval de Águilas 2026 (Plaza de España a las 22:00 horas) corre este año a cargo de una Ruth Lorenzo que afirma «sentirse muy feliz de ser la pregonera de uno de los carnavales más bonitos de toda Europa, en una tierra a la que adoro y delante de un mar que me fascina».

Además del pregón, la Gran Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma y la segunda manga de la XXIV Regata de Cruceros Carnaval - Trofeo Estrella de Levante completarán una jornada de sábado que sirve de aperitivo para el plato fuerte. Un Gran Desfile que saldrá mañana, a partir de las 18:00 horas, desde la Avenida Juan Carlos I hasta la Calle Rey Carlos III.

Todo el trabajo que durante meses han realizado las peñas de Carnaval, las verdaderas protagonistas de esta fiesta, se exhibe en las calles para gozo de vecinos y forasteros que durante estos días disfrutan en Águilas de una fiesta que también cuenta con su versión nocturna. Y es que el lunes se celebra el Concurso de disfraces Carnaval de la Noche, en la Plaza de España a partir de la medianoche. La ‘Noche’ refleja el ingenio y creatividad de los participantes, que aprovechan para degustar el elixir del Carnaval de Águilas: la cuerva.

El martes se repetirá el Gran Desfile a partir de las 18:00 horas, desde la Avenida Juan Carlos I hasta la Calle Rey Carlos III.

El viernes, 20 de febrero, las calles de Águilas vuelven a recuperar el esplendor de los desfiles con el XXIX Concurso Nacional de Peñas Foráneas. Al día siguiente, las peñas aguileñas mostrarán por última vez sus diseños en un desfile que concluye con la quema de Don Carnal en la playa de Poniente y la posterior entrega de premios.

El Carnaval de Águilas 2026 se despedirá el sábado 28 de febrero con el tradicional Concurso de Chirigotas.

Aparcamientos y venta de entradas

Durante estos días de fiestas se podrá acceder a aparcamientos disuasorios gratuitos ubicados en el Centro comercial Águilas Plaza, la Urbanización Los Jardines, el Recinto ferial y El Rubial. Además, se ha instalado en la Calle Floridablanca, 3 un Punto Violeta y Arcoíris a modo de espacio seguro y de confianza donde las personas que sufran una agresión sexista o lgtbifóbica son acogidas, informadas, asesoradas y/o derivadas a emergencias y/o fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

La venta de entrada para los desfiles se lleva a cabo en la explanada del puerto, la Calle Carlos III, la Calle Doctor Luis prieto, o a través de la página web https://carnavaldeaguilas.compralaentrada.com/.