César Mantilla: "Cuando se entiende de verdad la migración, el odio se desvanece"

César Mantilla Cisneros es el nuevo cónsul de Ecuador en la Región de Murcia, a donde llegó el pasado 17 de diciembre. A sus 36 años, ya ha sido secretario de Inclusión Social en Quito y miembro de la Asamblea Nacional de su país entre 2023 y 2025. Además, ha dirigido varias empresas, ha sido docente universitario de pregrado y de posgrado, y lideró durante la pandemia una coalición de organizaciones sociales para llevar ayuda humanitaria a ocho provincias del país. Ahora se debe a las más de 56.000 personas originarias de Ecuador que residen en la Región de Murcia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la segunda comunidad extranjera más importante en el territorio, solo superada por la marroquí.

¿Qué le parece su nuevo hogar?

Murcia es hermosa, una región muy cálida en todos los sentidos. Sobre todo, me gusta porque es pequeña, 'caminable' y segura. Es muy acogedora, se pueden hacer muchas actividades en el mismo día, cosa que en una ciudad cosmopolita como Quito, que es de donde vengo, es imposible. Allí se pierde mucho tiempo en el auto, yendo de un sitio a otro, pero con las distancias de Murcia se aprovecha más el tiempo y llegas antes a casa para poder ir al gimnasio o lo que te apetezca.

En estas semanas que lleva en Murcia se habrá aprendido el perfil del ecuatoriano que vive aquí.

Nuestra migración no es de hoy, sino de hace muchos años. Sus picos más altos tuvieron lugar entre 1998 y 2001. El detonante fue la crisis económica que se produjo con la ‘dolorización’. Más tarde, lo que ocurrió fue lo contrario: algunos ecuatorianos, incluso aquellos con hijos nacidos aquí, regresaron durante la crisis española de 2008. De hecho, hay una colonia en Ecuador de españoles, los hijos de los migrantes de entonces, que ya no han vuelto. Buena parte de los que viven en la Región de Murcia se dedican al sector agrícola, al estar aquí la huerta de España y de Europa. No obstante, también hay cada vez más ecuatorianos que están emprendiendo y generando trabajo para ciudadanos españoles. El ecuatoriano se caracteriza por ser muy trabajador, honrado y honesto. De hecho, muchos empresarios vienen para apostar por una migración circular, a través de la cual traen a ecuatorianos por temporada, trabajan un tiempo específico para su empresa y luego retornan al país.

Al hablar el mismo idioma lo tenemos más fácil, pero el migrante nunca se termina de acoplar

¿Se van a poder beneficiar muchos ecuatorianos de la regularización aprobada por el Gobierno de España?

Esta medida alcanzará solo a unos pocos porque el grueso de la población ecuatoriana tiene papeles. Aprovecharon la regularización del 2000, de 2001 y de 2005. No hay que olvidar que en la Región ya hablamos de tercera e, incluso, de cuarta generación de migrantes. Estamos desde hace 26 años o más. De todas formas, por supuesto que habrá ecuatorianos que se van a regularizar ahora y eso nos da muchísimo gusto. Bajo mi punto de vista, la migración tiene que ser ordenada: así se obtienen beneficios, se asumen obligaciones y gana el país receptor. Esto es un ganar-ganar porque, al momento de regularizar, se le dan derechos al migrante, pero también esa persona se convierte en un aporte a la Hacienda y a la Seguridad Social, sistema al que la población extranjera aporta más del 14% en España, según los datos que he leído.

No esperan colas en este consulado, entonces.

No, no estamos desbordados. Aparte, tenemos una atención ya bastante regular, con citas previas que se piden por internet. Además, estamos preparados: el certificado de antecedentes penales lo pueden sacar desde casa, descargando la aplicación del gobierno.

Muchos, después de activar la economía de España, se van a pasar sus últimos días a su país

¿Qué opinión le merece la medida? España da este paso en un momento en el que el mundo parece remar en otra dirección.

Apoyamos una migración en orden para personas que, recuerdo, ya están aquí. Esta es una medida que no llama a la migración, con plazos específicos, para organizar lo que ya existe. Desde mi experiencia, creo que es una oportunidad que tienen que aprovechar los migrantes y nosotros, como gobierno ecuatoriano, vamos a darles todas las facilidades.

¿Cuál es esa experiencia de la que habla?

Ecuador es el país a nivel mundial con mayor población refugiada colombiana y fuimos país de acogida de venezolanos. Por azares del destino, dirigí el equipo de operaciones de emergencia para la migración venezolana en 2017. Allí no hubo orden, nadie tenía documentos y no teníamos posibilidad de garantizar derechos. Si solo recibes, al final, te desbordas y esto da lugar a problemáticas sociales. Nosotros nos vimos obligados a crear campamentos temporales para refugiados. Por eso digo que es muy importante solicitar requisitos básicos y claros, como el de antecedentes penales.

El cónsul César Mantilla Cisneros posa junto a la bandera de Ecuador en el consulado de Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Le preocupa el auge de los discursos de odio? La población extranjera suele estar en la diana.

Totalmente, es preocupante en general, no solamente para España. El problema llega cuando un partido político decide enarbolar una bandera de discriminación hacia un colectivo concreto y ofreciendo información incorrecta. Por ejemplo, cuando se dice que ‘los migrantes nos van a quitar el trabajo’ cuando lo cierto es que el 80% de la población ecuatoriana, sin ir más lejos, ya trabaja en el campo. No se habla, sin embargo, de la necesidad que tiene el país de acoger ciudadanos de fuera. En España, cada vez hay más jubilados y menos aportaciones al sistema. Este problema se soluciona con una migración regular que va a poder garantizar la pensión a los jubilados. Incluso, muchos ecuatorianos de la tercera edad, que están totalmente regularizados, lo que quieren es jubilarse para regresar y terminar sus días en Ecuador. O sea: activan la economía de España y luego deciden irse a pasar sus últimos días a su país, convirtiéndose en una carga para un gobierno para el que no han trabajado.

¿Cómo cortamos de raíz estos discursos xenófobos?

Educando. Cuando las personas entienden cómo funciona la migración y cómo nace el racismo y la xenofobia, se dan cuenta de que son fobias, y la fobia no es otra cosa que el miedo a lo desconocido. Dales la clave y se desvanecerá el odio.

El grueso de la población ecuatoriana tiene papeles, por lo que la nueva medida afectará a unos pocos

¿El migrante se llega a sentir plenamente acogido algún día?

Noticias relacionadas

Nunca se termina de acoplar. En el caso del ecuatoriano, lo tenemos más fácil en España al hablar el mismo idioma y practicar, normalmente, la misma religión. Pero siempre hay barreras, que insisto, se pueden superar con conocimiento. Reitero mi experiencia: los gobiernos locales en Ecuador tuvimos que hacernos cargo en una época de una inmigración no controlada de Venezuela, con colas interminables de gente en las carreteras sin ni siquiera 10 centavos para usar el urinario y sin papeles para identificar a los niños que les acompañaban. No tiene nada que ver con lo que pasa en España. Por eso, cuando escucho un discurso de odio en boca de un político, solo pienso en cuánto conocimiento le falta a esa persona. Estos procesos son buenos siempre que no se regularice a quien no se tiene que regularizar. En España, por lo que piden y teniendo en cuenta las regularizaciones que se han hecho otros años, no debería haber mayor problema.