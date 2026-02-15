Don Carnal vence a Doña Cuaresma y con Ruth Lorenzo explota la fiesta

A pesar del viento, que obligó a retrasar una hora los actos, y a pesar de las previsiones por inclemencias meteorológicas, que fueron normalizándose conforme avanzaba el día, las calles de Águilas se convirtieron en un gran parque temático del carnaval. En cualquier lugar se podía encontrar una chirigota, una representación irónica, unos temarios, tanto de fantasía y elegantes como irónicos y desenfadados. La fiesta del Carnaval de Águilas tomó la ciudad costera. Los restaurantes colgaron el cartel de completo, tanto los del centro de la ciudad como los de fuera del casco urbano; las zonas de aparcamiento, hasta la bandera. Los lugares más insospechados, los más alejados del centro, eran un buen lugar para dejar el vehículo.

La jornada fue avanzando y las calles aledañas a la Plaza de España, puesto que estuvo cerrada hasta las seis de la tarde, se fueron convirtiendo en el centro de la fiesta. Fue con su apertura cuando los carnavaleños y visitantes —era muy difícil ver a alguien sin disfrazar— la llenaron con ganas de fiesta y de presenciar algunos de los actos más originales de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, como las Batallas entre Don Carnal y Doña Cuaresma, el Pregón de la Musa o el de la Pregonera de este carnaval, la cantante Ruth Lorenzo.

Como estaba previsto, sobre las ocho de la tarde llegó la Mussona Infantil, Cristina Valverde Moreno, de la Peña Masako, a la plaza de España, transformada en una mariposa, dando continuidad a su personaje en el Cambio de Poderes. Fue el comienzo de los originales actos del Carnaval de Águilas, que este año, por las alertas meteorológicas por viento, se realizaron, tanto los de los infantiles como los de los adultos, el mismo día.

Batalla infantil entre Don Carnal y Doña Cuaresma, Alejandro Navarro y Laura Morata. / Jaime Zaragoza

La Batalla infantil entre Don Carnal, Alejandro Navarro Martínez, de la Peña El Tangay, quien llegó como un rey del mar conquistando Venecia, con una impresionante espaldera de plumas blancas y negras, y una Doña Cuaresma, Laura Morata Ortega, de la Peña Atenea, con un riguroso luto, como obliga su personaje, con una gran cola de su traje, se saldó con la derrota de esta última, que logró darle unos días de fiesta a Don Carnal. La Musa, Marina Pérez Gilberte, de la Peña Terpsícore, llegó como una reina del mar, con un gran tocado y unos azules que destacaban sobre los demás, con su peña Terpsícore.

Tras ellos llegó la pregonera, Ruth Lorenzo, al Ayuntamiento de Águilas, donde se entregó, asimismo, la Caracola de Oro a La Opinión de Murcia.

Uno de los instantes más importantes del Carnaval de Águilas, de los genuinos y originales, se vivió con la Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, entre Unai Peón, de la Peña Si No Salgo Reviento, y Silvia Vivancos, de la Peña Matalentisco Boy´s.

Mientras que Doña Cuaresma se presentó como reina vikinga de hielo, con un vestido de pedrerías negras y plateadas, con un tocado de cuernos de ciervo, Don Carnal lo hizo como un dios azteca, con grandes plumas naranjas y doradas, con pedrería de los mismos colores. Así logró días de diversión tras ganar la batalla de Cascarones y dialéctica , en la que Doña Cuaresma le llegó a decir: "Loco, joven engreído y rodeado de ansiosos, no te haces una idea de la belleza que has encontrado; ni tus armas ni tus bailes te hacen más hermoso; de este pueblo con pasión encontré a mi enamorado; y venceré vuestra lujuria, os repito, ¡asqueroso!", mientras que Don Carnal le replicó con lo siguiente: "Malhablada joven, con tu actitud poco nos enseñas; tu sermón y tu presencia hiela este ambiente nocturno; mi alegría y mi juerga de mi pueblo son señas; no aprobamos tu batalla con su lema taciturno; pues soy el rey de la fiesta de la noche y de las Peñas".

La Musa, Paula Robles, de la Peña Ipanema, con un elegante vestido de pedrerías plateadas y turquesas, como las plumas, con un precioso tocado, desde el ‘Balcón de los Sueños’ se dirigió a los miles de carnavaleños reconociendo que "es un sueño cumplido y aún no lo asimilo, hoy por fin al ‘Balcón de los Sueños’ me puedo asomar".

Tras los personajes llegó el momento en el que el alcalde, Cristóbal Casado, dio la bienvenida al Carnaval, dejando un momento muy emocionante cuando recordó a carnavaleños que han fallecido este año: "Aunque el tiempo se nos ponga tonto y el cielo encapotado, dos ángeles nos protegen: Pepe Alonso y Lorenzo ‘el Trastornao’", afirmó.

El regidor dio paso a uno de los momentos más esperados del carnaval aguileño, al pregón de Ruth Lorenzo, con un elegante tocado, uniéndose a la fiesta, quien se entregó a los carnavaleños que llenaron la Plaza de España, coreando la última sílaba de cada frase, como es tradicional. La cantante murciana les dijo: "Dicen que este Carnaval te llena de vida y yo lo he comprobado al llegar; gentes hospitalarias derrochando alegría, haciendo que de aquí no te quieras marchar".

Lorenzo recordó también a Paco Rabal: "Este año se cumple el centenario del aguileño más universal; por eso en este aniversario mi recuerdo al gran Paco Rabal; su nombre sigue vivo en nuestra memoria; en cada calle y en cada rincón; su amor por Águilas ya forma parte de la historia y del alma de esta población". Tras estas palabras tuvo que parar unos segundos interrumpida por la gran ovación de los presentes.

Ruth Lorenzo aconsejó a los carnavaleños "salir a disfrutar; pero hacerlo con conocimiento, que mañana hay que desfilar; y darle al cuerpo movimiento; unas ‘cuervecicas’ os podéis tomar; pero cuidado con la cuantía que empezáis a darle gusto al paladar y se os junta la noche con el día".

La cantante terminaba agradeciendo a los aguileños permitirle ser pregonera del Carnaval: "Gracias por abrirme el corazón; por invitarme a pregonar; por hacerme sentir vuestra pasión; por este Carnaval espectacular".

La noche continuó en las calles, haciendo de Águilas una fiesta en cada esquina hasta altas horas de la madrugada.

Hoy domingo, a partir de las seis de la tarde, toca el momento de la Peñas Federadas, en el primer desfile del Carnaval de Águilas. Así, 42 peñas convertirán la Avenida Juan Carlos I y la calle Carlos III en un gran escenario de fantasía, color y coreografías, sin olvidar la ironía.