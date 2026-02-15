En Directo
Continúa activo el incendio de Cabo Tiñoso
El sábado ha acabado con un incendio en el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena. Durante toda la noche los servicios de emergencia han estado trabajando para amainar el el avance de las llamas. Sin embargo, el fuego continúa; sigue con nosotros el minuto a minuto de lo que va ocurriendo en dicho espacio natural.
José Arrondo
El incendio pierde velocidad y se incorporan los medios aéreos
Según ha comunicado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el incendio desde las siete de la mañana "evoluciona más lentamente dado que el viento ha amainado bastante". Además, se incorpora una brigada helitransportada a las otras seis que se encontraban sobre el terreno. Todo esto a través de su cuenta oficial en X (Twitter.com)
