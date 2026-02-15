El campo murciano ‘conquista’ Berlín con récord de exportaciones

La Región de Murcia ha vuelto a situarse en el epicentro del comercio agroalimentario europeo desde Berlín. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció durante la inauguración de la feria internacional Fruit Logistica que las exportaciones hortofrutícolas regionales alcanzaron en 2025 cerca de 3.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento histórico del 7,3 por ciento respecto al año anterior.

Durante su intervención, López Miras subrayó que se trata de “una cifra nunca antes alcanzada, que supera nuestras expectativas y que reafirma a la Región de Murcia como una gran potencia productora y exportadora de alimentos de excelente calidad”. En este sentido, destacó que el crecimiento regional se sitúa por encima de la media nacional, que fue del 5,5 por ciento, “lo que demuestra que aquí conseguimos mejores resultados con menos recursos, gracias a la eficiencia hídrica y energética, la investigación y la innovación constante del sector”.

López Miras defiende una PAC justa, menos burocracia y el agua que necesita el campo

El presidente regional puso en valor el trabajo del campo murciano y la presencia en Berlín de una amplia representación empresarial, con 73 empresas y asociaciones regionales, “con el objetivo de seguir dando confianza a los consumidores europeos, que son el principal destino de nuestras exportaciones”.

La trigésimo cuarta edición de Fruit Logistica contó con la mayor participación histórica de empresas y asociaciones murcianas. La Región dispuso de un espacio de 610 metros cuadrados en el recinto Messe Berlín, con un stand institucional que sirvió de punto de encuentro para reuniones comerciales, presentaciones y promoción de los productos regionales.

Fruit Logistica reunió a visitantes de más de 145 países, consolidándose como una de las principales plataformas internacionales para reforzar relaciones comerciales y abrir nuevos mercados. Un escenario en el que la Región de Murcia, de la mano de su presidente, volvió a demostrar que el campo regional es sinónimo de calidad, competitividad, innovación y liderazgo europeo.

La consejera Sara Rubira y el presidente Fernando López Miras visitaron los stands de la Región. / CARM

Defensa del sector primario

Durante su visita a Fruit Logistica, López Miras lanzó un mensaje claro en defensa del sector primario. “El duro trabajo de muchas generaciones de agricultores nos ha convertido por méritos propios en la Huerta de Europa, pero hoy más que nunca es necesario reivindicar lo que es justo”, afirmó.

En este sentido, reclamó el agua que necesita el campo para vivir, una reducción de la burocracia que asfixia a los agricultores, una Política Agraria Común justa y suficientemente dotada, y políticas que favorezcan el relevo generacional. “En esa lucha, el Gobierno de la Región de Murcia siempre va a estar al lado del campo, llevando su voz allí donde sea necesario”, subrayó.

Innovación y tecnología ‘made in’ Región de Murcia

Junto al liderazgo en exportación de frutas y hortalizas, la Región de Murcia refuerza también su posición en el ámbito de la tecnología agrícola, un sector estratégico que acompaña y potencia la competitividad del campo regional. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones de tecnología agrícola superaron los 98 millones de euros, situando a la Región como la sexta provincia española en este ámbito.

Equipamientos de riego, sistemas de protección de cultivos, maquinaria agrícola y soluciones tecnológicas desarrolladas en la Región han estado presentes también en Berlín, mostrando la capacidad murciana para exportar no solo productos, sino conocimiento, innovación y modelos de eficiencia, especialmente en el uso del agua.

Imagen de la consejera Sara Rubira en una reunión con empresas de tecnología agrícola celebrada en la feria Fruit Logística. / CARM