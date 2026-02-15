Caliche consolida su posicionamiento global como operador logístico integral en Fruit Logistica

Caliche ha aprovechado su presencia en Fruit Logistica para reafirmar su estrategia de crecimiento y consolidar su posicionamiento como operador global en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad y la transformación constante de los flujos comerciales. La feria de Berlín, considerada uno de los principales foros del sector hortofrutícola, ha servido como marco para fortalecer relaciones estratégicas y avanzar en nuevas oportunidades de colaboración.

En un entorno condicionado por tensiones geopolíticas, revisiones arancelarias y nuevas exigencias regulatorias, la compañía ha puesto el foco en la anticipación y la capacidad de adaptación como ejes diferenciales. Durante los días de la feria, su equipo directivo y comercial ha desarrollado una agenda intensiva de encuentros con clientes y socios internacionales, convirtiendo su espacio expositivo en un punto de análisis estratégico y generación de negocio.

En este contexto, Caliche refuerza su papel como socio estratégico, ampliando su alcance en operaciones internacionales y fortaleciendo áreas especializadas como el departamento de Aduanas, con el objetivo de aportar mayor seguridad y agilidad en procesos cada vez más exigentes.

“En un mercado global cada vez más exigente, nuestra fortaleza está en diseñar soluciones logísticas multimodales que conecten origen y destino con eficiencia, independientemente del continente”, ha explicado Demetrio Lajarín, director general de Transporte de Caliche.

Crecimiento sostenible

Caliche mantiene una visión clara: evolucionar hacia un modelo logístico cada vez más integral, diversificado y con mayor presencia en mercados internacionales. La integración de soluciones de transporte terrestre, marítimo y aéreo bajo una misma estructura operativa y tecnológica permite ofrecer respuestas coordinadas y eficientes en escenarios complejos.

La compañía continúa consolidando su liderazgo en transporte terrestre, especialmente en colaboración con grandes cadenas de distribución, al tiempo que amplía su propuesta hacia un acompañamiento integral del cliente en toda la cadena logística. Desde el origen hasta el destino final, el enfoque se centra en garantizar eficiencia operativa, trazabilidad y cumplimiento normativo, factores especialmente críticos en el sector agroalimentario.

La digitalización constituye otro de los pilares de su evolución. La implantación de soluciones basadas en sensores IoT para la monitorización en tiempo real de las mercancías, junto con la aplicación de inteligencia artificial en la optimización de rutas y procesos internos, contribuye a reforzar la competitividad y la calidad del servicio.

En paralelo, la sostenibilidad ocupa un lugar prioritario en la agenda corporativa. La empresa avanza en su compromiso de reducción de la huella de carbono mediante la renovación progresiva de su flota, el impulso a combustibles alternativos y la mejora continua en la eficiencia operativa.

Este desarrollo estratégico se apoya en un equipo de más de mil profesionales, cuya experiencia y compromiso permiten a Caliche afrontar con solidez los desafíos del comercio internacional y continuar desplegando su plan de crecimiento a largo plazo.