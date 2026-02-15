Bonnysa deslumbra con su uva y consolida su liderazgo en papaya

La participación de Bonnysa en la feria internacional Fruit Logistica 2026 de Berlín ha vuelto a confirmar el peso que la compañía tiene en el mercado europeo. Siendo esta una de las ferias más relevantes del sector, la compañía ha destacado especialmente por su uva, que se ha convertido en una protagonista destacada en el certamen.

Fruit Logística no es solo un punto de encuentro comercial, sino también un escaparate de tendencias, calidad, innovación y proyección internacional. En este sentido, el proyecto de uva ha captado la atención de diferentes cadenas, distribuidores e importadores de diferentes países, donde la progresiva y rápida evolución en su cultivo por parte de la empresa han sido sinónimos de calidad y apuesta decidida por el producto. Este resultado responde a la estrategia de Bonnysa por ofrecer un producto de sabor intenso, textura crujiente y una experiencia de consumo diferencial.

Bonnysa ha logrado expandir la comercialización de este producto a nivel europeo / Bonnysa

La próxima campaña de uva va a estar marcada por un aumento significativo de la producción y un salto en la capacidad de gestión de la uva, acordes a la mayor demanda expresada por los clientes actuales y las nuevas relaciones comerciales. El enfoque integral, donde además se trabaja por un proyecto anual, permite a Bonnysa ofrecer un producto homogéneo, competitivo y sobre todo capaz de fidelizar tanto a grandes operadores como a un consumidor final que se alinea, además, de con el sabor y la calidad del producto, con la proximidad, la sostenibilidad y el valor añadido que se transfieren al producto. Sin lugar a dudas, Bonnysa es ya un referente en uva en el mundo.

El protagonismo de la papaya, que la empresa cultiva en Tenerife por su particular climatología, ha despertado también un interés notable entre los profesionales del sector. Actualmente, Bonnysa es el principal productor europeo de papaya, y su liderazgo no solo se traduce en volumen, sino también en un conocimiento técnico muy especializado y con la capacidad de adaptación a los distintos mercados. Bonnysa ha sido capaz de cultivar un producto con las mismas características organolépticas de los países originarios, pero reduciendo hasta en un 70% la huella de carbono, aportando proximidad y sobre todo una maduración en árbol excepcional.

Productos de innovación

Bonnysa ha logrado expandir la comercialización de este producto a nivel europeo, reforzando su presencia internacional y, sobre todo, demostrando que la papaya contiene unas propiedades nutricionales destacadas y que el consumidor valora positivamente junto a su agradable sabor tropical, siendo en este caso una alternativa a las frutas tradicionales.

Los productos de innovación, entre los que destaca su hummus libanés y la gama de guacamoles, han tenido un espacio en Berlín, donde se pone de manifiesto que el desarrollo de recetas de V gama, tal y como el consumidor las hace en casa, es su ingrediente de éxito: fresco, natural, sin añadidos, con receta casera y sobre todo muy sabrosos.

En definitiva, una participación muy positiva donde la compañía ha reforzado la marca España en el sector hortofrutícola ofreciendo productos de mucha calidad, constancia y sobre todo un sabor que sorprende al consumidor.